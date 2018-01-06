林佳龍磨劍爭鋒拚連任 還要助攻議員選戰

（中央社記者范正祥台北6日電）台中市長林佳龍端出建設政績，除力拚西元2018年連任，也希望打破「民進黨縣市長在『中台灣』無法連任」魔咒，還要帶動氣勢助攻議員選戰，奪下議長寶座。



「十年磨一劍」，林佳龍這屆市長選戰大贏藍營強勁對手胡志強21萬票，勝選主因包括普遍被公認在台中蹲點10年經營，接觸基層，感受民情，奠定贏得百里侯選戰基礎。



上任市長3年後，林佳龍問鼎連任的有利氛圍更勝當年。政績是爭取連任有效利器，他帶領的市政目前處於「大建設起飛階段」，帶給市民幸福生活願景。



兼任民主進步黨主席的總統蔡英文日前在執政縣市長連任提名記者會肯定林佳龍任內表現，「建設每天都有進展，市民都看得到。『一條山手線、兩個海空港、三大副都心』的城市願景，正在他手中逐漸實現。」



林佳龍在台中市政府團隊就職滿3週年前夕，在自己的社群網站臉書（facebook）自信寫下：「3年來，我們以人本精神推動市政；回頭看，台中已經改變，正在崛起，準備領航台灣。」



2014年地方選舉，民進黨在13縣市取得執政，其中包括台中市。過去3年來都謹遵蔡英文叮嚀：「務必要以『誠惶誠恐，如履薄冰』的態度，來承擔責任。」台中情況就像蔡英文形容，每天都全力以赴，為城市進步和改變在努力。



民進黨台中輔選團隊分析指出，以林佳龍上任後推動回復台中舊市區繁榮景象為例，原本沒落20年的舊市區，如今重新再現繁榮景象，目前進度完成1/2，「每天都有上萬人路過，見證林佳龍的施政」，與過去全然不同。



目前幾份民意調查顯示林佳龍暫時領先國民黨內幾位可能爭取市長選舉提名的競選對手。民進黨地方輔選團隊分析表示，林佳龍上任3年來施政表現亮眼，加上國民黨地方派系勢力沒落，組織動員方面「幾近瓦解」，2018年選情是呈現「一面倒」，對林佳龍有利，與林佳龍3年前競選時緊繃情勢「不可同日而語」。



政治版圖上，「中台灣」向來是藍綠必爭之地，每逢選舉都喊出「決戰中台灣」。過去政壇上戲稱，歷來民進黨籍縣市長從未在「中台灣」連任，有「一任魔咒」。林佳龍2018年爭取連任能否打破魔咒？綠營支持者抱持樂觀。



此外，台中市長選舉觀戰重點，除市長寶座，能「牽制」市長的議長職位也不能不提。對民進黨而言，市長、議長寶座全部囊括，才是真正勝利。



部分台派大老除樂見優秀民進黨籍縣市長2018年連任成功，也寄望透過縣市長選舉，進一步擴大效應，影響縣市議員選舉，連動之後同樣重要的「議長」選情，希望從地方開始鞏固，深化本土政權在中央全面執政基礎。



台灣獨立建國聯盟主席陳南天說，本土政權須深化地方執政，才能做到「完全執政」，不是只靠贏得總統選舉和掌握立法院多數席次。



民進黨台中市長操盤團隊指出，目前台中市議會議長非民進黨籍人士，2018年台中市地方選戰，除要讓林佳龍順利連任市長，也要藉市長選戰帶動氣勢，助攻奪下議長寶座。1070106