/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 管中閔空氣品質星野仙一日圓
>rss

拚台中變藍天 盧秀燕江啟臣實力伯仲

發稿時間：2018/01/06 08:56

最新更新：2018/01/06 08:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝佳珍台北6日電）中國國民黨籍立法委員盧秀燕與江啟臣先後表態參選台中市長，實力在伯仲之間，國民黨內部民意調查也在誤差範圍內，為避免影響後續整合，國民黨希望盡量協調，不要初選。

國民黨組織發展委員會主任委員李哲華表示，盧秀燕與江啟臣都希望不經初選、透過其他公正方式決定提名人選。兩人目前實力相當、平分秋色，希望兩人再努力，分出高下後，目標農曆年前決定提名人選。

盧秀燕曾任媒體記者、主播，當過台灣省議員，西元1999年選上立委後，至今已6連霸，國會問政近20年，基層實力雄厚，具高知名度，且嫻熟媒體。盧秀燕兩次擔任前台中市長胡志強競選總幹事，被外界視為胡志強接班人。

雖然盧秀燕深耕基層，但不願具名的國民黨輔選幹部坦言，原台中縣區與原台中市區人口約6比4，盧秀燕票源以原市區為主，以胡志強2010年競選連任時，在原縣區輸對手蘇嘉全1萬2000票，2014年原縣區大輸對手林佳龍15萬票，拓展原縣區票源對盧秀燕是關鍵。

打著「台灣將啟程」、「啟動更好新台中」等口號的江啟臣2010年2月獲延攬出任行政院新聞局長，在政壇嶄露頭角，2011年5月卸下公職回鄉參選，2012年當選立委，2016年順利連任。

江啟臣的堂叔是前國家安全會議副秘書長江春男、岳父是前國民黨籍立委劉盛良，雖然從政資歷、知名度不如盧秀燕，但6年級前段班的他，形象清新、學經歷完整、口才便給，被視為國民黨明日之星。

來自豐原的江啟臣具原縣區在地優勢，但對原市區的經營沒盧秀燕深，知名度略低於盧秀燕，因此，江啟臣近來直搗原市區，積極舉辦問政說明會，到市場拜票，爭取支持。

國民黨輔選幹部表示，如果盧秀燕、江啟臣協調不成，採全民調決定人選，因家用電話接聽者以年長族群居多，對知名度較低的江啟臣恐怕不利。

國民黨中央針對盧秀燕與江啟臣做過多次民調，隨新聞事件與議題不同，民調數字起起伏伏，但都在誤差範圍內。

國民黨務人士表示，盧秀燕與江啟臣實力在伯仲之間，取捨困難，黨中央希望盡量不要初選，以協調方式產生候選人，以免傷了雙方陣營和氣，影響後續整合。會讓兩人再衝刺一段時間，看能否拉開差距，以利協調。如果最後仍無法協調，就採初選全民調方式決定人選。1070106

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP