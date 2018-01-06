拚台中變藍天 盧秀燕江啟臣實力伯仲

（中央社記者謝佳珍台北6日電）中國國民黨籍立法委員盧秀燕與江啟臣先後表態參選台中市長，實力在伯仲之間，國民黨內部民意調查也在誤差範圍內，為避免影響後續整合，國民黨希望盡量協調，不要初選。



國民黨組織發展委員會主任委員李哲華表示，盧秀燕與江啟臣都希望不經初選、透過其他公正方式決定提名人選。兩人目前實力相當、平分秋色，希望兩人再努力，分出高下後，目標農曆年前決定提名人選。



盧秀燕曾任媒體記者、主播，當過台灣省議員，西元1999年選上立委後，至今已6連霸，國會問政近20年，基層實力雄厚，具高知名度，且嫻熟媒體。盧秀燕兩次擔任前台中市長胡志強競選總幹事，被外界視為胡志強接班人。



雖然盧秀燕深耕基層，但不願具名的國民黨輔選幹部坦言，原台中縣區與原台中市區人口約6比4，盧秀燕票源以原市區為主，以胡志強2010年競選連任時，在原縣區輸對手蘇嘉全1萬2000票，2014年原縣區大輸對手林佳龍15萬票，拓展原縣區票源對盧秀燕是關鍵。



打著「台灣將啟程」、「啟動更好新台中」等口號的江啟臣2010年2月獲延攬出任行政院新聞局長，在政壇嶄露頭角，2011年5月卸下公職回鄉參選，2012年當選立委，2016年順利連任。



江啟臣的堂叔是前國家安全會議副秘書長江春男、岳父是前國民黨籍立委劉盛良，雖然從政資歷、知名度不如盧秀燕，但6年級前段班的他，形象清新、學經歷完整、口才便給，被視為國民黨明日之星。



來自豐原的江啟臣具原縣區在地優勢，但對原市區的經營沒盧秀燕深，知名度略低於盧秀燕，因此，江啟臣近來直搗原市區，積極舉辦問政說明會，到市場拜票，爭取支持。



國民黨輔選幹部表示，如果盧秀燕、江啟臣協調不成，採全民調決定人選，因家用電話接聽者以年長族群居多，對知名度較低的江啟臣恐怕不利。



國民黨中央針對盧秀燕與江啟臣做過多次民調，隨新聞事件與議題不同，民調數字起起伏伏，但都在誤差範圍內。



國民黨務人士表示，盧秀燕與江啟臣實力在伯仲之間，取捨困難，黨中央希望盡量不要初選，以協調方式產生候選人，以免傷了雙方陣營和氣，影響後續整合。會讓兩人再衝刺一段時間，看能否拉開差距，以利協調。如果最後仍無法協調，就採初選全民調方式決定人選。1070106