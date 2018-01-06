訪大林慈濟醫院 賴清德肯定對長照努力

（中央社記者黃國芳嘉義縣6日電）行政院長賴清德今天南下嘉義縣視察大林慈濟醫院日照中心，除了肯定醫院的努力外，也勉勵以慈濟證嚴上人的精神，以及醫院的實力，可以做得更多、更廣、更深遠。



賴清德上午先前往番路鄉半天岩紫雲寺、新港奉天宮參拜祈福，隨後視察大林慈濟醫院日照中心。賴清德在日照中心收下長輩準備的卡片、狗狗毛巾、祈福御守等手作禮物，與玩益智遊戲、唱老歌的長輩親切互動，並在工作人員帶領下，參觀各項設施。



賴清德致詞表示，實際看到嘉義縣長照執行面，有三個特點，包括公部門的醫政與社政緊密結合；公部門與私部門充分合作，特別是慈濟醫院的努力；長照起步得很早，且做到人生的最後一點，即為安寧，值得肯定。



賴清德指出，依照慈濟證嚴上人的精神，以及醫院的實力，相信長照可以做得更多、更廣、更深遠。若是整個嘉義縣長照政策，通通委託給大林慈濟醫院，相信都做得起來。



賴清德說，長照要照顧失智、失能，或是身心障礙的長輩，需要很大的愛心照顧，因慈濟的特色及上人的精神，加上廣大的醫療人員與志工，可以有更多的發揮、做得更多。建議可從附近的鄉鎮做起，再發展到其他鄉鎮，相信可以做得更好、更有特色。



衛生福利部長陳時中表示，大林慈濟醫院將長照2.0的ABC、醫院急性、慢性、長照串連得非常好，去年以前出院準備需要21天才能讓病人得到服務，但大林慈濟醫院只要2至3天。



大林慈濟醫院副院長林名男簡報指出，在政府推動長照前，已成立日照中心、居家護理所、失智症中心等，去年更配合政策設置長照服務中心、失智共照中心、社區日照，現積極推動各項長照服務，朝無縫接軌持續努力。1070106