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賴揆：故宮南院國寶館 盼如期如質完工

發稿時間：2018/01/06 15:35

最新更新：2018/01/06 16:14

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行政院長賴清德6日南下嘉義，實地視察故宮南院「國寶館」預定地，致詞時期盼國寶館計畫能如期、如質完工。中央社記者黃國芳攝　107年1月6日行政院長賴清德6日南下嘉義，實地視察故宮南院「國寶館」預定地，致詞時期盼國寶館計畫能如期、如質完工。中央社記者黃國芳攝　107年1月6日

（中央社記者黃國芳嘉義縣6日電）行政院賴清德院長今天實地視察故宮南院「國寶館」預定地，他說，國寶館預算已批示，國寶館計畫一定要如期、如質完工，讓整個故宮南院的實力能夠再提升。

賴清德在嘉義縣長張花冠、民進黨籍立委陳明文、蔡易餘及國民黨籍立委王育敏等人陪同下，實地視察故宮南院「國寶館」預定地，聽取國立故宮博物院院長林正儀簡報。

林正儀指出，預定於南院博物館區20公頃範圍內興建空間面積總計6849坪的國寶文物修復展示館（簡稱國寶館），國寶館與周邊藝術化工程，包括建築主體工程、特殊裝修工程與景觀藝術化工程施作，總經費新台幣37億1000萬元。

林正儀表示，未來4年國寶館興建期間，將會同時規劃、進行與嘉義在地文化資源整合及藝術扎根等多項計畫，國寶館將可全面性帶動地方文化、觀光及產業發展，達到博物館外溢效應，以符合與地方共存共榮目標。

賴清德致詞指出，國寶館的預算已經批示，後續交給故宮執行，國寶館的計畫一定要如期、如質完工，讓整個故宮南院的實力能夠再提升。

賴清德表示，故宮南院還有50多公頃是BOT，目前BOT停頓，需要趕快解決，如果可以繼續就繼續，若不行就結束，讓好的機會可以進來，這樣的加乘效果會更強。

賴清德說，博物館功能不外乎是典藏、修復、展覽及教育。典藏與修復部分，如果做得好，是藝術技術教育的提升；至於展覽，將台北故宮重要、受民眾歡迎的文物移到南院，很多故宮北院的文物都放在倉庫，既然這裡是故宮南院，也應做這樣的安排。

賴清德指出，有關教育部分，如何讓嘉義縣及南台灣民眾的藝術教育提升，也很重要，這也是一種外溢效果，不僅是經濟發展，還包括藝術文物技術人才培育及兒童藝術教育灌溉等。1070106

行政院長賴清德（前中）6日南下嘉義縣，在縣長張花冠（前左）、民進黨籍立委陳明文（前右）等人陪同下，視察故宮南院「國寶館」預定地。中央社記者黃國芳攝　107年1月6日行政院長賴清德（前中）6日南下嘉義縣，在縣長張花冠（前左）、民進黨籍立委陳明文（前右）等人陪同下，視察故宮南院「國寶館」預定地。中央社記者黃國芳攝　107年1月6日
行政院長賴清德（2排左3）6日到嘉義視察故宮南院「國寶館」預定地，與故宮院長林正儀（2排左2）、嘉義縣長張花冠（2排右3）、民進黨籍立委陳明文（2排左）等人合影留念。中央社記者黃國芳攝　107年1月6日行政院長賴清德（2排左3）6日到嘉義視察故宮南院「國寶館」預定地，與故宮院長林正儀（2排左2）、嘉義縣長張花冠（2排右3）、民進黨籍立委陳明文（2排左）等人合影留念。中央社記者黃國芳攝　107年1月6日
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