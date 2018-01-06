/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 李文杰星野仙一管中閔空氣品質
>rss

勞基法8日是否協商 綠委：看蘇院長安排

發稿時間：2018/01/06 19:18

最新更新：2018/01/06 19:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王承中台北6日電）民進黨團書記長何欣純今天表示，8日是否要協商勞基法，要看院會能否順利進行，以及立法院長蘇嘉全的安排。

時代力量5名立委昨晚起在總統府前抗議勞動基準法修法，對於是否會撐到8日立法院院會？或8日就離開？時代力量立法院黨團總召徐永明說，希望執政黨在8日前撤回勞基法審議；若真的不行，時代力量會有人守凱道，有人回立法院協商，因為8日勞基法協商就會展開。

民進黨立法院黨團書記長何欣純下午告訴中央社記者，是否協商要看8日院會能否順利進行，以及院長蘇嘉全如何裁示。

她說，雖然蘇嘉全日前有承諾要開會協商，但由於8日先處理的是107年度總預算案，院會光是念完各委員會審查總預算案的審查報告就需要一段時間，而勞基法是列在第二案，所以兩者的協商，都要看蘇嘉全如何安排。

民進黨團幹事長劉櫂豪下午告訴中央社記者，若要協商，蘇嘉全會發函給立法院各朝野黨團，而是否要出席，由各黨團自行決定，無法勉強；若協商沒結果就依規定處理，但會視狀況而定。

據了解，立法院長辦公室已收到民進黨團要求召集協商的公文，但由於目前蘇嘉全仍未發協商通知，8日是否針對總預算案、勞基法等案召集協商，還要視當天狀況而定。1070106

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP