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民進黨台南市長6參選人辯論 針鋒相對

發稿時間：2018/01/06 19:46

最新更新：2018/01/06 19:58

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爭取代表民進黨參與下屆台南市長選舉的6名參選人陳亭妃（左起）、王定宇、黃偉哲、顏純左（右起）、葉宜津、李俊毅，6日下午在台北出席電視辯論會，辯論前與主持人一同比讚合影。（立委黃偉哲服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年1月6日爭取代表民進黨參與下屆台南市長選舉的6名參選人陳亭妃（左起）、王定宇、黃偉哲、顏純左（右起）、葉宜津、李俊毅，6日下午在台北出席電視辯論會，辯論前與主持人一同比讚合影。（立委黃偉哲服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年1月6日

（中央社記者楊思瑞台南6日電）爭取代表民進黨參與下屆台南市長選舉的6位參選人，今天下午出席由壹電視在台北辦理的電視辯論會。雖是黨內同志，交叉提問時在敏感議題上仍針鋒相對。

陳亭妃、王定宇、黃偉哲、李俊毅、葉宜津、顏純左等6位民進黨籍台南市長參選人今天都親自出席。除了對自己的政見有申論及結論的時間外，還設計兩名媒體人提問、及由每位參選人向其他5人提問答辯形式。

在交叉提問階段，顏純左再度質疑立委帶職參選不恰當。王定宇對此表示，這是制度問題，阻止別人參選是減少市民選擇，可檢驗的事很多，應以公共政策為主。陳亭妃表示，現任立委參與市長選舉已不是首例，就依照黨中央規定來做。

李俊毅說，這屆立委任期至今才1年多，對選民情何以堪。立委每年花掉的公帑大概新台幣1000萬元，應該辭了比較公平。黃偉哲則說，因立委、市長等公職的任期重疊，未來若能把所有公職的任期都拉平就可解決，應就政策討論。

葉宜津表示，行政院長賴清德當年也是在立委任內帶職參選台南市長，當選後一樣做得很好。中央黨部如果審慎評估後決定不應帶職參選，那她隔天就會辭職。

李俊毅提問時，以他提出的房屋稅凍漲、暫緩里鄰調整政策兩項政見，要求其他參選人表態。

黃偉哲表示，房屋稅可透過立法委員適當修法，地方政府執行時適時反映市場狀況。里鄰合併是地方政府權限，他願意與議員、民眾再溝通。

葉宜津說，房屋稅每年視實際狀況漲跌，才是公平稅賦。里鄰合併是地方自治，她也同意暫緩，要每個里開過里民大會，多數里民同意才能進行。顏純左表示，房屋稅可考慮由地價平抑委員會來反映真正民意。台南市的里鄰合併作業，現在已經就是否需要議會同意在進行訴訟，未來就照司法的決議做。

陳亭妃說，凍漲房屋稅目前只是口號，未來應思考與經濟成長率、國民所得的狀況連動，人民生活好就會讓政府漲稅。至於里鄰調整需要配套，而且台南的行政區還沒調整，不要到時候里鄰又要跟著再調整一次。

葉宜津在交叉提問時，對其他5人提出要如何縮短台南市的城鄉差距問題。

陳亭妃提問時，則要求各參選人對台南的11個選舉區提出各自發展規劃。

王定宇針對台南市容易塞車的問題提問，要求其他參選人陳述解決的方法。

黃偉哲提問時，希望每人各自表述，認為其他參選人有什麼優點。另外也要說明青年政策。其餘參選人都把握各自的發言時間陳述政見。1070106

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