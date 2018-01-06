靜坐禁食逾24小時 洪慈庸：盼與總統對話

時代力量立委洪慈庸（前右起）、立委徐永明與黨主席黃國昌等人到總統府前抗議勞基法修惡，6日晚間並在總統府外牆打上「退回勞基法」等雷射光雕表達訴求。中央社記者施宗暉攝 107年1月6日

（中央社記者王承中台北6日電）時代力量立委洪慈庸今天表示，時代力量在總統府前靜坐禁食已24小時，盼總統蔡英文讓時代力量報告此次勞基法修法引發的疑慮。會持續在總統府前和平表達訴求，靜待蔡總統回應。



時代力量立委黃國昌等5人為反對勞基法修法，昨天與群眾到總統府前抗議，要求蔡總統面對。警方則在總統府周遭設下層層管制，派大批警力維安。現場指揮官從昨晚到今天凌晨，4度舉牌警告，但未強制驅離。



洪慈庸在晚間6時22分許，於個人臉書粉絲團上發布「給蔡英文總統的一封公開信」。



洪慈庸在信中表示，時代力量在總統府前靜坐禁食，已經24個小時，期盼針對此次勞動基準法(簡稱勞基法)修正案，和蔡總統有更多對話。



洪慈庸表示，這次勞基法再修法，去年10月一出就備受爭議，不只是前次修法施行不到一年就要再修；開放七休一放寬為十四休二的可能性、輪班間隔可能由11小縮短為8小時，更引起社會各界疑慮。



洪慈庸說，大家的擔心不是沒有理由，前年台灣平均總工時仍高達2034小時，位居全球第6，過勞爭議單在去年就層出不窮。即便政府拍胸脯保證「雙重把關」，依然無法緩解「工時過高、休息過少」情形加劇的疑慮。



洪慈庸表示，台灣期待的不是讓「例外」入法正常化，而是一部更進步、更能保護勞工的法律。



她說，記得2016總統大選時，蔡總統提出的勞動政策主張，第一項就是「縮短勞工的年總工時」；更記得闡述的重要價值，「勞工不應該只被當成經濟生產要素，而應該被以一個完整的人，一位社會公民來對待。」這是時代力量和蔡總統共同相信的。



洪慈庸表示，她願意相信蔡總統沒有放棄這些理念，想透過這封信向蔡總統傳達，時代力量希望蔡總統能給個機會，讓時代力量報告此次勞基法修正案引發的疑慮、爭議，及社會的期待。



她說，「小英總統，我們會持續在總統府前和平表達訴求，靜待您的回應。」1070106



