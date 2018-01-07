國民黨公布過勞明信片 反對勞基法修惡

（中央社記者謝佳珍台北7日電）在過勞明信片寫下「不要讓護理師過勞死，不要輪班間隔8小時，護理師想要好好休息」，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳今天表示，拒絕政府修惡勞基法。



國民黨針對餐飲、百貨專櫃、超商店員、護理師等十大行業設計10款過勞明信片，供民眾索取，針對勞動基準法修法，寫下心聲，寄給朝野立委。



「拒絕過勞、撤回惡法」，國民黨發言人黃健豪上午邀請陳玉鳳、物流業勞動權益自救會召集人曾堉誠、台灣保全業產業工會秘書長羅添福等人召開記者會，說明反對勞基法修惡，並寫下過勞明信片。



陳玉鳳表示，政府打算修勞基法，將輪班間隔縮短為8小時，不過，護理師小夜下班是晚上12時，通常有延遲1至2小時交班情況，回到家已是凌晨2、3點，若是接著要上白班，早上6點出門，一天睡不到4小時，誰願意讓精神不濟的護理師照顧？



陳玉鳳說，護理人員過勞死、中風情況嚴重，拒絕勞基法修惡，拒絕輪班間隔縮短為8小時、拒絕鬆綁「七休一」。



羅添福表示，保全業工時特別長，曾經有會員一個月上班516個小時，「這班是怎麼上的」，超時非常嚴重，保全業是過勞死第一名，但主管機關卻都查不出來，他呼籲政府廢除勞基法第84條之1，否則過勞死會更多。



黃健豪表示，政府修勞基法毫無民意基礎，面對民眾抗議，充耳不聞，國民黨設計過勞明信片，希望讓政府看到民眾怒氣，撤回修惡勞基法。1070107