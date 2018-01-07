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勞基法修法 綠委：已提出8日協商要求

發稿時間：2018/01/07 12:24

最新更新：2018/01/07 12:24

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）民進黨立法院黨團幹事長劉櫂豪今天說，民進黨團已向立法院長蘇嘉全提出8日協商勞基法修正草案的要求，希望能在10日前完成三讀。

中國國民黨立法院黨團書記長林為洲接受中央社記者訪問表示，勞基法修正草案，國民黨團也有準備版本，盼朝野能針對這次修法的核心條文好好的討論，也希望協商不要只是形式上的協商；針對民進黨力拚10日前完成三讀，他則說，修法不應設定時間，實質的審查難道可以先定好通過的時間嗎？

立法院臨時會將處理勞動基準法（簡稱勞基法）修正草案，民主進步黨立法院黨團幹事長劉櫂豪表示，民進黨團已向蘇嘉全提出8日協商勞基法修正草案的要求，也呼籲時代力量立委能回到立法院表達立場、理性的探討。他也說，民進黨的計畫是安排8日至10日處理勞基法修正草案，希望能在10日前完成三讀。

時代力量5名立委5日晚間起在總統府前抗議勞基法修法，對於是否返回立法院參加協商，時代力量立法院黨團總召徐永明表示，時代力量當然不反對協商，但目前仍是在努力希望執政黨能撤回此次勞基法修法的可能。若執政黨不撤回，他們就會持續在凱道前抗議，同時也會派人回立法院參加協商。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔說，民進黨希望蘇嘉全召開朝野協商，希望這是讓步的開始，否則如果一樣強渡關山、立場不變，把朝野協商當成過場，就沒有意義；而這次的勞基法修法，民進黨不應該只想通過自己的版本，更不應該劃定通過的時間表。1070107

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