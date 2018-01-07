財務吃緊 國民黨地方黨部2月起財源自籌

（中央社記者謝佳珍台北7日電）中國國民黨財務吃緊，2月1日起地方黨部除中央支薪派任的書記長、第一組總幹事以及中央按縣市大小撥付的業務費外，黨中央將不再挹注地方黨部經費，由地方黨部自籌。



國民黨去年8月修正通過「中國國民黨直轄市、縣（市）委員會組織規程」明定，地方黨部設置工作幹部，書記長及第一組總幹事由中央支薪派任，其餘人事由地方黨部自行募款聘用。地方黨部除中央撥付的業務經費外，其餘經費由地方黨部主任委員及財務委員會負責籌措。



不願具名的國民黨黨務人士表示，去年8月修改「中國國民黨直轄市、縣（市）委員會組織規程」是推動地方黨部主委直選的配套，不過，選出的地方黨部主委去年10月上任後，向黨中央反映自籌財源有困難，因此還是由中央支應。



黨務人士說，為支應每個月業務與人事費用，黨主席吳敦義8月上任至去年底已經借款新台幣1億4000萬元，推估政黨補助金1億餘元，黨費收入6000萬元，如果以政黨補助金還1.4億元的借款，恐怕就沒有錢了。



因此，黨務人士表示，從2月1日起將落實「中國國民黨直轄市、縣（市）委員會組織規程」規定，地方黨部除由中央黨部支薪派任的書記長、第一組總幹事，以及中央黨部按縣市大小撥付12萬元到18萬元不等的業務費外，黨中央將不再挹注地方黨部經費，由地方黨部自籌。



至於今年黨工是否有年終獎金，黨務人士表示，國民黨已採單一薪俸，沒有年終獎金。1070107