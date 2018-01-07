總統回覆洪慈庸 籲回國會協商勞基法

總統蔡英文（圖）7日回覆洪慈庸公開信表示，希望8日臨時會時，大家回到國會坐下來協商，一起努力為勞基法尋求更好的結果。（中央社檔案照片）

（中央社台北7日電）時代力量立委洪慈庸昨天在臉書發表「給蔡英文總統的一封公開信」，針對勞基法再修法疑慮，靜待總統回應。蔡總統晚間回覆，希望明天臨時會時，大家回到國會坐下來協商，一起努力為勞基法尋求更好的結果。



時代力量為反對勞基法再修法，5日晚間起持續在凱道前靜坐到現在。洪慈庸昨天晚間6時22分，於個人臉書粉絲團上發布「給蔡英文總統的一封公開信」。她說，時代力量在總統府前靜坐禁食，期盼針對此次勞動基準法（簡稱勞基法）修正案，和蔡總統有更多對話。



對於洪慈庸的公開信，蔡總統晚間在洪慈庸的臉書回覆。



「慈庸，妳給我的信我看到了。謝謝妳的信和妳的努力。」總統說，這一陣子，民進黨內針對勞基法修法的討論一直沒有停過，「我們一直在傾聽各方的意見，這中間當然包括妳在內的時代力量的委員。」



總統說，這兩天天氣冷，大家也都從媒體和直播中看到妳們的訴求。現場還有許多的警察同仁徹夜執勤，也有許多的媒體辛苦守候，「我相信大家都感到相當不忍」。



蔡總統說，她從事政治的原則一直都是坐下來協商解決問題。「接到妳的信之後，我們做了很多努力，雙方也做了許多溝通。無論如何，我還是希望明天臨時會時，大家可以回到國會坐下來協商，一起努力為勞基法修法尋求更好的結果。」



總統也說，「再一次謝謝妳寫信給我。」1070107









