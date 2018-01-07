蔡英文盼抗爭儘速落幕 洪耀福協調未果

（中央社記者范正祥、呂欣憓台北7日電）民進黨秘書長洪耀福今天說，主席蔡英文為考量上班日恐衝擊交通，請他居間協調，只要時力同意，蔡英文會邀請民進黨團與時力黨團見面，讓抗爭落幕，但可惜未能與時力達成共識，所以無法在今晚會面。



時代力量立法委員訴求退回勞基法修法，自5日起赴總統府前禁食靜坐，時力立委洪慈庸昨天寫公開信給蔡總統，盼針對修法有更多對話。蔡總統今天晚間已於臉書回覆洪慈庸，表示無論如何，她仍希望明天立院臨時會時，大家可以回到國會坐下來協商，一起努力為勞基法修法尋求更好的結果。



民進黨秘書長洪耀福今天晚間表示，兼任民進黨主席的總統蔡英文考量到警方已持續數日徹夜執勤，也有許多的媒體辛苦守候，更考量到明天週一上班日可能造成的交通衝擊，因此蔡英文今天上午請他居間協調，盼能讓抗爭活動儘速落幕。



洪耀福表示，他今天分別致電給林昶佐與洪慈庸，親自傳達蔡英文關心此事的態度，蔡英文希望時代力量可以結束抗爭，讓現場的員警、媒體及民眾可以儘快回去休息，如果時代力量委員同意，這樣大家就可以坐下來好好談。



洪耀福指出，既然是坐下來談，就大家一起談，只要時代力量同意，蔡英文會邀請民進黨團和時代力量黨團一同見面，希望透過坐下來傾聽彼此的意見，大家一起來努力為勞基法修法找出一個最佳的方案。



洪耀福表示，他本來希望透過這樣的安排，可以讓抗爭盡早落幕，讓執勤員警可以回家休息，讓時代力量委員準備與總統的會面，但可惜未能和時代力量達成共識，所以無法在今晚安排相關會面。



洪耀福再次呼籲時代力量的立委們可以考量到員警的辛勞以及市區明天上班日交通情形，儘速結束抗爭行動，回到國會，共同為勞基法修法努力。1070107