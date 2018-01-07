/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Pg One時代力量李文杰管中閔
>rss

勞基法修法攻防 柯建銘籲理性協商

發稿時間：2018/01/07 22:09

最新更新：2018/01/07 22:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉冠廷台北7日電）立法院明天協商勞基法修正草案，朝野備戰，面對時代力量在凱道靜坐及勞團揚言夜宿立院，使得立院瀰漫山雨欲來風滿樓的詭譎。民進黨立院黨團總召柯建銘今天呼籲大家理性協商。

立法院臨時會8日將處理包括107年度中央政府總預算案、勞基法修正草案等案，為搶得明天院會優先遞案順位，民主進步黨立法委員今天冒著風雨持續在議場外輪班排隊。時代力量5名立委也繼續在總統府前靜坐表達撤回勞基法審議的訴求。

此外，勞團為抗議勞基法再修法，8日也將到立法院周邊表達訴求，甚至揚言夜宿立法院。

立院臨時會明天開始處理相關議程，除朝野攻防高度備戰外，立院周邊也因層層拒馬，充滿詭譎氛圍。

柯建銘今天告訴中央社記者，8日的臨時會按照程序進行，第一案是107年度中央政府總預算案，宣讀審查報告，約1個半小時的時間，隨後進行朝野協商，確定送案截止的時間等原則性的問題。

至於第二案的勞基法修正草案，柯建銘說，明天在院會宣讀勞基法修正草案的各版本後，進入朝野協商，呼籲大家理性協商，也希望時代力量的立委能回到立法院來談。

對於明天是否就有機會將勞基法修正草案三讀修正通過，柯建銘說，他不敢這麼樂觀，得看協商的狀況。

對於朝野可能的攻防，他認為，第一案是總預算案，等到院會處理勞基法修正草案時，在野黨有什麼動作，他們會見機行事。

針對明天的臨時會議程，國民黨立法院黨團在今天下午召開幹部會議討論因應對策，國民黨秘書長曾永權親自督軍。

林為洲會後表示，勞基法修正草案中的兩條最爭議性的條文，包括鬆綁7休1和縮短輪班間隔時數，黨團堅決反對，將在朝野協商與院會發言時，加強論述。

林為洲說，國民黨團會參與勞基法修正草案的協商，希望能協商出共識，而不是鐵板一塊，一個字都不能改；若民進黨要強行表決，國民黨會有因應的動作。1070107

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP