勞基法修法攻防 柯建銘籲理性協商

（中央社記者劉冠廷台北7日電）立法院明天協商勞基法修正草案，朝野備戰，面對時代力量在凱道靜坐及勞團揚言夜宿立院，使得立院瀰漫山雨欲來風滿樓的詭譎。民進黨立院黨團總召柯建銘今天呼籲大家理性協商。



立法院臨時會8日將處理包括107年度中央政府總預算案、勞基法修正草案等案，為搶得明天院會優先遞案順位，民主進步黨立法委員今天冒著風雨持續在議場外輪班排隊。時代力量5名立委也繼續在總統府前靜坐表達撤回勞基法審議的訴求。



此外，勞團為抗議勞基法再修法，8日也將到立法院周邊表達訴求，甚至揚言夜宿立法院。



立院臨時會明天開始處理相關議程，除朝野攻防高度備戰外，立院周邊也因層層拒馬，充滿詭譎氛圍。



柯建銘今天告訴中央社記者，8日的臨時會按照程序進行，第一案是107年度中央政府總預算案，宣讀審查報告，約1個半小時的時間，隨後進行朝野協商，確定送案截止的時間等原則性的問題。



至於第二案的勞基法修正草案，柯建銘說，明天在院會宣讀勞基法修正草案的各版本後，進入朝野協商，呼籲大家理性協商，也希望時代力量的立委能回到立法院來談。



對於明天是否就有機會將勞基法修正草案三讀修正通過，柯建銘說，他不敢這麼樂觀，得看協商的狀況。



對於朝野可能的攻防，他認為，第一案是總預算案，等到院會處理勞基法修正草案時，在野黨有什麼動作，他們會見機行事。



針對明天的臨時會議程，國民黨立法院黨團在今天下午召開幹部會議討論因應對策，國民黨秘書長曾永權親自督軍。



林為洲會後表示，勞基法修正草案中的兩條最爭議性的條文，包括鬆綁7休1和縮短輪班間隔時數，黨團堅決反對，將在朝野協商與院會發言時，加強論述。



林為洲說，國民黨團會參與勞基法修正草案的協商，希望能協商出共識，而不是鐵板一塊，一個字都不能改；若民進黨要強行表決，國民黨會有因應的動作。1070107