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時力續守凱道 也會派人回立院協商勞基法

發稿時間：2018/01/07 22:52

最新更新：2018/01/07 22:52

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（中央社記者劉冠廷、范正祥台北7日電）時代力量立法院黨團總召徐永明今天說，希望執政黨在8日前撤回勞基法審議；若真的不行，時代力量會有人守凱道，有人回立法院協商。

時代力量5名立委5日晚間起在總統府前的凱達格蘭大道抗議勞動基準法修法，面對8日的勞基法修正草案協商，徐永明今天向中央社記者表示，時代力量不反對協商，但仍在努力希望執政黨能夠撤回勞基法修正草案。

徐永明說，但若真的還是不撤回，時代力量還是會派人參加勞基法修法協商，同時也會持續在凱道表達訴求。

至於在凱道的活動，會到何時終止？徐永明說，這很難判斷，在他們的訴求沒有獲得回應之前，應該還是會持續在凱道。

由於明天是上班日，是否會擔心影響凱道周邊交通？徐永明說，希望警方能縮小管制區，這次最被垢病的就是管制區太大，以他們所在的範圍且人數不多情況下，管制區用一、兩個車道就能解決。

時代力量立委黃國昌等人晚間持續在凱道靜坐，警方在管制區內戒備，過程尚稱平和。

傍晚曾有民眾到拒馬層層包圍的凱道與公園路（介壽派出所旁）交叉口，向時代力量高喊「加油」，並帶來睡袋和暖暖包等物，隔著拒馬一個個丟進管制區。

不過，因為民眾突然集結，天色昏暗又不清楚丟擲進入管制區內的物品是什麼，一度引起警方緊張，幾十名警員手持盾牌衝向拒馬，與場外群眾對峙。此舉，引起徐永明強烈不滿，質疑警方反應過度，後經確認只是睡袋和暖暖包等物品，警方未為難，緊張才化解。

截至晚間10時30分，現場尚稱平和。凱道前仍持續有警力在管制區內戒備。黃國昌等人在凱道進行「撤回勞基法」禁食靜坐已持續超過50小時。1070107

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