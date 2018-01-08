重視潛水夫職安 勞動部：若不足願改進

中國國民黨籍立法委員陳學聖（中）8日在立法院舉行記者會，邀請在去年底遭到中油解僱的前中油潛水員朱炳昌（右）與工殤協會專員賀光卍（左）到場現身說法，陳學聖說，台灣潛水夫的工作，很多都是在危險的環境下進行，盼勞動部能夠重視，避免職災的狀況再發生。中央社記者裴禛攝 107年1月8日

（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨立委陳學聖今天說，台灣潛水夫的工作，很多都是在危險的環境下進行，盼勞動部能夠重視，避免職災的狀況再發生；勞動部表示，有不斷在調整法規，若有不足之處願改進。



中國國民黨籍立法委員陳學聖今天召開記者會，呼籲政府能正視潛水夫的職業安全與工作環境，陳學聖說，潛水夫是屬於高風險的行業，因此當國外已經將水下作業流程的安全標準提高、改善裝備性能與功能時，台灣卻還在用10幾年前已不符現況的規範來當作安全標準，使得潛水夫每次下水工作形同賭命。



陳學聖也說，根據異常氣壓危害預防標準，在水深30.5公尺以下從事潛水作業，除特殊狀況外，應設置減壓艙，但長期在水深40公尺以下工作的中油潛水夫，中油沒有做減壓艙的設置，中油應好好檢討。



受邀出席的勞動部職業安全衛生署綜合規劃與衛生組副組長張國明說，勞動部在法規上，一直有在不斷調整，包括在技術養成、安全訓練以及健康檢查上，但若在執行面上，有監督、檢查上的不足，願意檢討改進。



與會中油煉製事業部副執行長徐漢也承諾，未來不管潛水夫要到水深幾公尺以下作業，岸上都必須要準備減壓艙。



此外，今天的記者會上也邀請到在去年底遭到中油解僱的前中油潛水員朱炳昌到場現身說法，他表示，他自1998年進入中油擔任潛水員，但從沒使用過減壓艙，2011年重複潛水作業於40公尺深度，引發第二型潛水夫病，送醫急救後無異狀，但隔年出現心臟病，並開始惡化。



工殤協會專員賀光卍則在會中說，現行法規對雇主這種「用壞就丟」的作為沒有罰則，但他認為不該讓職災成本外部化，所有職災勞工應該留任原廠，適用職災勞工保護法。1070108