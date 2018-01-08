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邦誼逾60年 蔡其昌感謝巴拉圭長期挺台灣

發稿時間：2018/01/08 16:04

最新更新：2018/01/08 16:04

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）立法院副院長蔡其昌今天接見巴拉圭共和國國會暨參議院議長盧戈（Fernando Lugo）等人時表示，兩國邦誼超過60年，感謝盧戈與議員們長期在巴國國會或國際場合支持台灣。

蔡其昌在立法院接見盧戈等人，晤談約40分鐘。蔡其昌表示，他代表立法院歡迎盧戈率眾多重量級朝野國會議員訪問台灣，這次會面也是中華民國與巴拉圭政府間長久友誼的最好展現。

他說，他知道盧戈擔任巴國總統任內，對巴國貢獻良多，包含肅貪掃貧、發展農業、振興國家經濟等，為國家、人民做很多事，盧戈在巴國政治聲望及影響力相當高；盧戈從總統、參議員到參議長共4度訪台，是中華民國政府及人民真誠友人，也是最值得大家尊敬的政治人物。

蔡其昌表示，台灣與巴國邦誼超過60年，台灣政府及人民十分珍惜這段情誼，相信彼此間友誼將歷久彌新，兩國永遠是最好的朋友，也祝福訪團此行順利愉快。

盧戈說，各國立法殿堂都是重大施政議題討論與意見交流尋求共識的地方，相信兩國人民對國會議員的要求都越來越高，他深信代議政治一定是改變國家政治的最好制度，也是深化民主讓人類社會越來越好的工具。

盧戈表示，立法院在立法院長蘇嘉全及蔡其昌領導下，定可率領各立法委員讓台灣更繁榮，期待兩國友誼透過國會外交，持續深化讓彼此雙邊交流成果更上層樓。1070108

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