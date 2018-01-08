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不滿勞基法修惡 藍委不排除與勞團夜宿

發稿時間：2018/01/08 16:16

最新更新：2018/01/08 18:25

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國民黨籍立委林為洲（左起）、曾銘宗與黃昭順等人8日傍晚到立法院外，向在周邊集結抗議勞基法修法的勞工團體致意。中央社記者吳欣紜攝　107年1月8日國民黨籍立委林為洲（左起）、曾銘宗與黃昭順等人8日傍晚到立法院外，向在周邊集結抗議勞基法修法的勞工團體致意。中央社記者吳欣紜攝　107年1月8日

（中央社記者王承中、蔡佳伶台北8日電）時代力量黨團總召徐永明今天針對勞基法修法說，會提折衷版本。民進黨團幹事長劉櫂豪說，呼籲朝野理性討論。國民黨團書記長林為洲說，不排除與勞團在立法院外夜宿。

立法院長蘇嘉全下午召集朝野黨團協商攸關一例一休的勞動基準法（簡稱勞基法）部分條文修正草案。

中國國民黨立法院黨團書記長林為洲在出席協商前受訪表示，國民黨團支持特休假可遞延1年為限，未休完可發給工資，加班可換補休，補休方式按加班費率折算天數，而輪班間隔時間堅持維持11小時，並在7月1日實施，反對鬆綁七休一，其他部分可協商討論。

林為洲說，國民黨團上午在院會有針對勞基法修法進行防禦性的措施，針對修法草案中的每一條文及大體討論，均有十幾位藍委登記發言，未來審查時可充分論述，把國民黨主張講清楚。稍晚也會去立法院外慰勞勞團，表達聲援與支持的立場，不排除跟勞團一起夜宿。

zoom in 立法院臨時會院會8日開會，下午朝野協商勞基法修正草案，時代力量黨團總召徐永明（圖）出席會議。中央社記者裴禛攝 107年1月8日立法院臨時會院會8日開會，下午朝野協商勞基法修正草案，時代力量黨團總召徐永明（圖）出席會議。中央社記者裴禛攝 107年1月8日

時代力量立法院黨團總召徐永明在出席協商前受訪表示，時代力量立場很清楚，就是希望臨時會能撤回勞基法修法，不過目前看起來可行性很低，時代力量會在各黨團版本上提出自己版本，也算折衷版本，希望在勞基法修惡外，增加對勞工及年輕世代的把關。

至於若協商破局，時代力量是否會有後續行動？時代力量立委黃國昌在出席協商前受訪表示，先不要這樣預設，今天會提出折衷版本，希望執政黨不要鐵板一塊，多幫勞工朋友想想，他有信心提出的會是合理的版本，盼協商時行政院能釋出善意。

時代力量立委洪慈庸在出席協商前受訪表示，時代力量在凱道前的訴求是希望能和總統蔡英文溝通，蔡總統施政和政見背離，身為人民代表，有權和總統溝通，表達意見，這件事希望總統府能有態度，畢竟人民選的是蔡總統，而不是行政院長賴清德。

民主進步黨立法院黨團幹事長劉櫂豪在出席協商前受訪表示，協商不排除彼此可求取最大公約數，但不能單方面要求對方一定要退讓，民進黨在聽取民意後，有做了一定的修正，反對黨不能一味要求執政黨配合其要求。

他說，身為執政黨，要確保制度及法令修正能夠順利推動，如果在議場上有突發狀況，民進黨也做好萬全準備，隨機應變，當然還是呼籲朝野各黨，大家理性平和的討論。1070108

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