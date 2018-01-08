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時力抗議勞基法涉政治 柯文哲：寬容處理

發稿時間：2018/01/08 16:37

最新更新：2018/01/08 16:47

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（中央社記者梁珮綺台北8日電）時代力量籍立委5日在總統府前抗議勞基法修法，今天清晨被警方驅離。台北市長柯文哲說，他下令上午7時後要恢復交通動線，並指時力行為不對，但因涉及政治，所以寬容處理。

柯文哲今天下午出席台北市高中職小矽谷——106年度海外見學創業教育博覽會，會後受訪時做上述表示。

時代力量黨籍立委因不滿勞基法修法，5日起在總統府前禁食抗議，在違法集會時間長達58小時，警方表示，基於人道考量，於今天凌晨4時許實施保護帶離，並拆除總統府周邊拒馬，恢復交通動線。其中，立委林昶佐、洪慈庸自行前往台大醫院急診室檢查後離去；黃國昌在警方陪同下到台大急診室檢查後，再步行至立法院第3會館；徐永明則搭救護車至台大急診室就診後離去。

對於時力立委抗議，柯文哲說，陳抗是人民權利，他表示尊重，但需守法，事先要申請抗議路線、範圍、時間，以及多少人參與等等，而非在禁止陳抗區抗議，「這是不對的。」

不過，柯文哲話鋒一轉，指時力抗議涉及一例一休，而一例一休又涉及政治，所以採寬容態度處理；尤其時力「乖乖坐在那裡（指府前）」，並未如上個月23日勞團四處流竄、癱瘓交通，自然可較寬容，而非當下強制驅離。

「但是這種陳抗，牽涉到公共利益、公共安全或公共危險的問題時，政府還是要做處理。」柯文哲又說，儘管對時力「寬容處理」，因涉及阻礙交通動線，所以他向警察局長陳嘉昌下令，今天上午7時前要讓交通順暢，假設7時前時力撤場，雙方相安無事，若無，只好抓人。

媒體追問其是否與時力立委「先講好」？柯文哲斷然表示「沒有」，但是，他不清楚警察局有沒有。1070108

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