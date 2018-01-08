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藍台東初選饒慶鈴勝 廖國棟：全力輔選

發稿時間：2018/01/08 17:20

最新更新：2018/01/08 17:20

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）下屆台東縣長選舉國民黨內初選結果出爐，縣議會議長饒慶鈴出線；競爭對手5連霸立法委員廖國棟今天表示，會全力輔選饒慶鈴，「當作自己在選縣長」。

下屆台東縣長選舉國民黨提名人選，由廖國棟挑戰饒慶鈴，經過全民調和3次協調結果，今天下午確定由饒慶鈴披掛上陣，代表國民黨參選下屆台東縣長。

國民黨中央黨部日前進行全民調，今天下午邀請饒慶鈴、廖國棟公布民調結果，饒慶鈴領先廖國棟，廖國棟承認敗選，允諾全力支持饒慶鈴。

廖國棟下午接受中央社記者電話訪問表示，當初表態參選時，他和饒慶鈴及中央黨部就有共識，走完初選程序，去年12月協調時，同意由全民調決定，中央黨部日前已經完成民調，今天報告出爐，饒慶鈴領先，由她代表國民黨參選台東下屆縣長。

廖國棟說，他會尊重程序結果，「最重要的是怎麼去贏得縣長選舉」，對手（民進黨劉櫂豪）不是弱者，台東政治基本盤還是「藍大於綠」，藍軍沒有輸的理由，他會陪同饒慶鈴面對選舉，「當作是自己在選縣長」，全力協助饒慶鈴贏得大選，延續國民黨在台東執政。

饒慶鈴也在稍後發布新聞稿表示，特別感謝廖國棟提攜後進，顧全大局的精神，也感謝黨中央和台東縣黨部在協調過程中，苦心維繫，無私為公，更要感謝台東鄉親們的堅定支持，不離不棄。

國民黨台東縣黨部主任委員吳秀華表示，很感謝廖國棟和饒慶鈴達成共識，縣黨部會全力持和輔選饒慶鈴。1070108

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