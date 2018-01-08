/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 寒流金球獎勞基法Pg One
>rss

外交情勢險峻 外交部擬建立目標導向KPI

發稿時間：2018/01/08 17:50

最新更新：2018/01/08 17:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者侯姿瑩、顧荃台北8日電）面對國際、兩岸情勢嚴峻，外交部長李大維表示，外交部正在研擬建立目標導向的KPI機制，特別是駐外館處的業務績效管控，評估的項目主要是推動重大政策的績效。

知情人士指出，這項新的KPI機制主要是評估駐外館處推動重大政策目標的績效，包括推動參與跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）等。

李大維日前在部內會議中表示，2018年將是外交充滿挑戰的一年，國際形勢方面，美中角力愈趨白熱、東亞區域緊張情勢升高等，台灣可著力部分尚待觀察。

兩岸關係方面，他說，今年兩岸仍將維持「冷和」狀態。北京當局過去一年的作為證明兩岸沒有外交休兵，不僅無所不用其極謀奪台灣友邦，也對無邦交國的台灣駐處名稱或其他外交待遇，擴大運用「一中原則」來矮化或限縮；並以「去主權化」打壓台灣國際空間，讓台灣參與的國際組織數目限縮成「只有存量，沒有增量」。

李大維表示，外交部各單位須建立類似企業界的KPI機制，尤其是對各外館的業務績效管控，希望能藉此按季查核外館館長任事績效。另外，駐外館處有些工作不易量化，但並非完全無法設定工作目標，駐處可自行依所承辦業務設定時程指標，外交部年終業務績效檢討時，便可得知該處主要戰略目標成效如何。

此外，為推動駐外外交人員年輕化，知情人士指出，外交部近期將發布一批駐外館長名單，其中大部分的館長年紀都在50歲以下；過去，駐外館長年紀多為50歲以上。

同時，知情官員說，為增加駐外人員取才多元，外交部也研擬派任經貿專業人才擔任駐外公使職位。1070108

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP