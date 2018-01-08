外交情勢險峻 外交部擬建立目標導向KPI

（中央社記者侯姿瑩、顧荃台北8日電）面對國際、兩岸情勢嚴峻，外交部長李大維表示，外交部正在研擬建立目標導向的KPI機制，特別是駐外館處的業務績效管控，評估的項目主要是推動重大政策的績效。



知情人士指出，這項新的KPI機制主要是評估駐外館處推動重大政策目標的績效，包括推動參與跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）等。



李大維日前在部內會議中表示，2018年將是外交充滿挑戰的一年，國際形勢方面，美中角力愈趨白熱、東亞區域緊張情勢升高等，台灣可著力部分尚待觀察。



兩岸關係方面，他說，今年兩岸仍將維持「冷和」狀態。北京當局過去一年的作為證明兩岸沒有外交休兵，不僅無所不用其極謀奪台灣友邦，也對無邦交國的台灣駐處名稱或其他外交待遇，擴大運用「一中原則」來矮化或限縮；並以「去主權化」打壓台灣國際空間，讓台灣參與的國際組織數目限縮成「只有存量，沒有增量」。



李大維表示，外交部各單位須建立類似企業界的KPI機制，尤其是對各外館的業務績效管控，希望能藉此按季查核外館館長任事績效。另外，駐外館處有些工作不易量化，但並非完全無法設定工作目標，駐處可自行依所承辦業務設定時程指標，外交部年終業務績效檢討時，便可得知該處主要戰略目標成效如何。



此外，為推動駐外外交人員年輕化，知情人士指出，外交部近期將發布一批駐外館長名單，其中大部分的館長年紀都在50歲以下；過去，駐外館長年紀多為50歲以上。



同時，知情官員說，為增加駐外人員取才多元，外交部也研擬派任經貿專業人才擔任駐外公使職位。1070108