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饒慶鈴角逐台東縣長 國民黨最晚2/7提名

發稿時間：2018/01/08 18:58

最新更新：2018/01/08 19:08

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中國國民黨台東縣長選舉兩強相爭，民調結果最後由台東縣議長饒慶鈴勝出，將獲提名。饒慶鈴8日表示，會努力讓台東維持藍天。中央社記者謝佳珍攝　107年1月8日中國國民黨台東縣長選舉兩強相爭，民調結果最後由台東縣議長饒慶鈴勝出，將獲提名。饒慶鈴8日表示，會努力讓台東維持藍天。中央社記者謝佳珍攝　107年1月8日

（中央社記者謝佳珍台北8日電）中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，台東縣長黨內民調由台東縣議長饒慶鈴勝出，台東縣黨部將循程序報黨中央提名饒慶鈴參選台東縣長，最晚2月7日送中常會通過。

國民黨台東縣長選舉兩強相爭，國民黨提名協調小組日前邀饒慶鈴與黨籍立委廖國棟討論台東縣長選舉事宜，兩人都同意，不經初選，找各自信任的民調公司進行民調；民調於日前完成，國民黨下午邀廖國棟、饒慶鈴召開第三次協調會，確認民調結果。

廖國棟在協調會後受訪表示，他與饒慶鈴都同意以民調決定提名人選，5日已經得知結果，由饒慶鈴勝出，他尊重民調結果，會把這次選舉當成自己在選，全力協助饒慶鈴。

廖國棟說，黨中央接下來會完成提名程序，也會展開整合，全力輔選饒慶鈴；國民黨在台東縣的基本盤大於民進黨，沒有輸的理由。

饒慶鈴表示，感謝廖國棟提攜後進，也感謝台東縣黨部與中央黨部的協調，以及台東鄉親的支持，國民黨會團結一致，打贏台東縣長選戰，讓台東維持藍天。

談到對手民主進步黨提名的劉櫂豪，饒慶鈴說，劉櫂豪是認真、用心的立委，希望這次選舉為台東建立典範，不要抹黑、攻擊對方。1070108

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