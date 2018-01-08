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勞團臥軌反對修勞基法 綠籲勿傷害身體

發稿時間：2018/01/08 20:42

最新更新：2018/01/08 22:32

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（中央社記者陳俊華、溫貴香、蔡佳伶台北8日電）勞團人士今天突然到台北車站臥軌抗議。民進黨團呼籲，勞團不要以傷害身體方式抗議，且協商還在進行；國民黨團說，盼行政部門瞭解事件發展，修法事緩則圓。

反對勞基法修法的桃園市產業總工會等勞團，傍晚至台北火車站南下軌道臥軌。

民進黨立法院黨團書記長何欣純向中央社記者說，感到非常心疼，臥軌畢竟是一件危險的事情，希望勞團不要有激烈的行動，沉重的呼籲不要以傷害身體的方式抗議；現在還在朝野協商，雖然進度緩慢，但越來越聚焦，希望能找出有高度共識的版本進行修法。

國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀受訪時表示，現正在討論勞基法深水區的條文，關於輪班間隔部分，如果要放寬的話，未來過勞只會更嚴重，勞動部對後續影響也沒有完整評估，希望行政部門能再去思考。

李彥秀說，今天的協商方式等於要限時討論完，明天就要表決，也擔心協商只是過水。勞工臥軌抗議，萬一發生更多突發狀況，是大家都不願見到的，行政部門是不是能去了解事件發展狀況，也把今天協商條文帶回去整理，「事緩則圓」。

時代力量立委黃國昌晚間在立法院舉行記者會時表示，很難想像要絕望到什麼地步，才會選擇採取這麼激烈的方式，真的拜託行政院，聽聽勞工的聲音，停下腳步。

時力立委徐永明說，本來以為時力5位立委58小時禁食已經是較激進的做法，為了這個修法、為了讓資方有更多彈性，台灣社會到底要付出多少代價？行政院長賴清德是否能踩煞車，這個火車真的要這樣輾過去嗎？勞基法修惡一定要闖關嗎？

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔晚間受訪表示，發生臥軌這麼嚴重的事情，民進黨團應該正視，不要為勞基法修正草案劃定時間表，事緩則圓；各黨團提出很多修正動議，也請行政部門提出數據，如果民進黨團有誠意好好協商，先請行政部門把評估數據提供給在野黨團，釐清是否落實週休二日的政策目標，再來談核實計算才有實質意義。1070108

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