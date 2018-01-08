勞基法協商輪班間隔 卓榮泰：安全第一

（中央社記者陳俊華台北8日電）立委質疑，勞基法修法要放寬輪班間隔時間，恐危急公眾安全。行政院秘書長卓榮泰今天說，例外的適用不會浮濫，例如交通部所屬事業攸關公共安全、大眾運輸，「絕對是安全第一」。



立法院長蘇嘉全下午召集朝野黨團協商攸關一例一休的勞動基準法（簡稱勞基法）部分條文修正草案，其中第34條條文是關於輪班間隔時間，現行法規定，至少應有連續11小時休息時間。



勞動部今天提出修正動議，因工作特性或特殊原因，經中央目的事業主管機關商請中央主管機關公告者，休息時間不得少於8小時。



中國國民黨立委李彥秀表示，有哪些行業要開放，也要考慮安全性，如果危急到公眾安全，問題就會非常大；勞基法是標準還是基準？「是基準的話就不該有太多彈性」，希望勞動部明天可以把行業別拿出來做更仔細檢查、討論。



卓榮泰表示，例外的適用不會浮濫，也不會放水，因為限定是輪班制勞工在交換班的那一天。正常一個人上班8小時，頂多再加班4小時，不能再超過，就算上班12小時，還有12小時休息；就算最少休息8小時，也不是其他16小時都在上班。



卓榮泰表示，不是全部輪班制勞工都會碰到，是因工作特性或特殊原因，行政院已經請各部會去了解，今天會把資料送來。比方說交通部所屬的事業，他一再要求攸關公共安全、大眾運輸的，「絕對不能輕忽，絕對是安全第一」。



他說，經濟部所屬的國營事業，很多要考用人員的，一段時間內還是要適用8小時，否則（排班）勢必產生困難；退輔會、教育部轄下都有醫院，要確定三班制有沒有人力達到，「11小時是我們追求的原則，是要盡量早日上路的」。



卓榮泰說，少數的特殊原因下才要給予彈性，已經是相當緊縮、嚴謹的把關，往後勞動部跟各主管機關會盤點後，再由勞動部公告，就會有更多詳細內容。這樣的把關已經限縮到最小範圍，有些行業要有彈性，拜託大家要給它時間。1070108