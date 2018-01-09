蔣經國逝世30週年 國民黨邀馬英九演講

（中央社記者謝佳珍台北9日電）1月13日是故總統蔣經國逝世30週年，中國國民黨規劃一系列紀念活動，包括音樂會、紀念大會與路跑；國民黨10日將邀前總統馬英九到中常會，談蔣經國對中華民國的貢獻。



國民黨紀念蔣經國逝世30週年系列活動以「飛躍30、永懷於心」為主題。國民黨文化傳播委員會副主任委員鍾沛君今天告訴中央社記者，馬英九曾任蔣經國英文秘書，在國民黨副主席兼秘書長曾永權的邀請下，馬英九10日將到中常會談蔣經國對中華民國的貢獻，與馬英九所認識的蔣經國。



國民黨主席吳敦義12日將率黨務主管至頭寮謁陵；國民黨12日晚間於中山堂舉辦音樂會，由聲樂家呂麗莉籌劃，邀歌手殷正洋、小百合等演唱紀念蔣經國歌曲，蔣家後代、前國民黨籍立委蔣孝嚴也會出席。



13日在國軍英雄館舉辦的紀念大會，前任黨主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱，以及現任黨主席吳敦義都將同台。



紀念大會邀蔣經國民間友人林寅、戴榮光以錄影方式緬懷，蔣經國隨扈翁元、民間友人江茂榮應邀出席活動，談他們認識的蔣經國。



國民黨14日上午於新北市碧潭舉辦紀念蔣經國逝世30週年路跑，馬英九將參與。



鍾沛君表示，蔣經國是政治人物的典範，即使逝世30年，還有很多人會提到蔣經國，國民黨規劃一系列活動，希望以多元方式紀念。1070109