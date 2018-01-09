黃智賢請咖啡 黃偉哲：比全國電子還甘心

媒體人黃智賢今天到立法院送咖啡給自己的哥哥、民主進步黨立法委員黃偉哲，黃智賢說，今天有寒流、天氣冷，「自己的咖啡自己送，我哥哥不會去拿人家的咖啡喝」。中央社記者劉冠廷攝 107年1月9日

（中央社記者劉冠廷台北9日電）媒體工作者黃智賢今天越過層層拒馬到立法院送咖啡給哥哥、民進黨籍立委黃偉哲，黃智賢說，「咖啡自己送，我哥哥不會去拿人家的咖啡喝」；黃偉哲笑說，「比全國電子還甘心」。



角逐民進黨台南市長提名的黃偉哲日前被民主進步黨台南市黨部主任委員顏純左陣營指控順手拿走另一參選人李俊毅陣營的咖啡，但事後證明是場誤會。



立法院召開臨時會處理勞動基準法部分條文修正草案等議案，架設層層拒馬並交通管制，又有勞工團體抗議，進出立法院變得相當困難，但黃智賢中午仍帶著咖啡到立法院，在冷天中為哥哥送暖。



看到妹妹準備的咖啡，及現場守候媒體，黃偉哲笑說，今天最大的新聞不是南、北韓嗎？面對現場媒體詢問「咖啡事件」，他說，事情就讓它結束，該道歉也道歉了，謝謝妹妹的咖啡，「比全國電子還甘心」。



黃偉哲離去前，向正在接受媒體訪問的黃智賢說，「不要講政治喔」；黃智賢則馬上回說沒要說政治。兄妹間互動，惹得現場笑聲不斷。



黃智賢表示，天氣冷，大家喝杯熱咖啡，自己的咖啡自己送，「我的哥哥不會去拿人家的咖啡」。1070109