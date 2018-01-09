陸方片面開通M503 劉一德：踩到台灣紅線

（中央社記者范正祥台北9日電）中國大陸片面啟用M503航線，台灣團結聯盟黨主席劉一德今天表示，「中國踩到台灣的紅線了」，如果不停止，他呼籲蔡政府「拿出更強硬的姿態」，譬如公告舉行軍演和中斷兩岸部分交流。



劉一德接受中央社記者訪問時說，蔡政府要有具體行動，讓對岸很清楚地感受到，「台灣翻臉了」，而不是讓北京誤以為台灣軟弱，錯估台灣「拿不出辦法」。



他表示，只要中方有「進逼」的動作，台灣就應該要有「反擊」的動作。不是要動武，但要讓北京當局知道，不斷挑釁「只會讓台灣離中國越來越遠」。



劉一德認為，雖然台灣過去在總統陳水扁執政或總統馬英九執政前半段時期，任何「動作」都會被美國和日本打壓，不希望挑起台海緊張。但現今國際情勢不同，加上這次是中方的主動挑釁，美日應該也會支持台灣「強硬」回應M503爭議。



他指出，M503是中方在2015年片面劃設，幾年前已經吵過一次，後來台灣民意強烈反彈，讓中方暫停下來。



劉一德說，中方逕自啟用M503航線，政府必須以最高規格面對這起國安危機。



中國大陸2015年提出希望緩解A470航路壅塞。經兩岸協商，同年3月開通臨近台灣防空識別區的M503航線南下方向，飛航控制在航線以西，不向東偏航。M503北上及W121、W122、W123等3條銜接航線未經協商暫不啟用、不實施。1070109