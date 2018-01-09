外交部澄清 台灣光華雜誌未停刊

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）媒體刊登「光華雜誌」季刊停刊啟事。外交部澄清，光華季刊並不是外交部國際傳播司負責編印的「台灣光華雜誌」月刊，台灣光華雜誌持續發行，除中英、中日對照，也推東南亞語版。



聯合報頭版今天刊出「光華雜誌」季刊的停刊啟事。外交部發言人李憲章澄清，這個刊物並不是由國傳司負責編印的「台灣光華雜誌」（Taiwan Panorama）月刊。



李憲章表示，光華雜誌季刊與外交部無關，希望民眾不要混淆。



根據媒體刊登的停刊啟事內容指出，光華雜誌季刊編者為中國意識科學研究會永久榮譽會長蔡肇祺。



根據「台灣光華雜誌」網站資料顯示，雜誌以中英、中日雙語對照呈現，內容涵括台灣政治、經濟、社會、文化變遷等議題。



此外，為增進東南亞國家對台灣的了解，也讓更多讀者知道東南亞人士在台灣生活的各種面向，民國104年12月「光華」東南亞3語文版（印尼文、泰文、越南文）創刊，以雙月刊方式發行。



李憲章表示，台灣光華雜誌東南亞語版刊物內容包含台灣特有人文、藝術等議題，以及專訪在台定居、投資、工作的東南亞民眾，藉此深化雙邊了解。



李憲章告訴中央社記者，台灣光華雜誌東南亞3語版至今已發行13期，每期各語版發行量為2000份。雜誌主要以贈閱為主，大部分是給駐外館處、公共圖書館及新住民團體運用，並配合各項政府活動使用，例如亞太文化日、各縣市政府移民節、旅展等。1070109