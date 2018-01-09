國民黨申請1690萬發獎學金 黨產會保留

（中央社記者顧荃台北9日電）為發放中山獎學金，國民黨向黨產會申請解凍新台幣1690萬元。黨產會發言人施錦芳今天表示，委員認為此獎學金僅限國民黨員申請，是否符合公益尚有疑慮，將保留此案請國民黨再說明。



施錦芳下午告訴中央社記者，國民黨為發放1690萬元的中山獎學金，向黨產會申請解凍永豐銀行帳戶近1000萬元的現金，以及張榮發基金會尚未支付給國民黨的1億元。



施錦芳指出，中山獎學金是國民黨提供的國外留學補助，申請資格明訂僅限國民黨黨員，且回國後須履行黨員義務，前海基會董事長江丙坤是第一位獲得此獎學金的黨員，前總統馬英九、前考試院長關中等人都曾獲得中山獎學金補助。



施錦芳表示，黨產會上午召開委員會，委員認為中山獎學金並非緊急的政黨業務，且性質是否符合公共利益也還有疑慮，加上過去國民黨資助留學生，部分有「特殊任務」，因此決議此案先保留，請國民黨再加以說明。



另外，黨產會預計2月2日將針對民眾服務社召開聽證會，以釐清民眾服務社是否屬於國民黨附隨組織。



施錦芳說，民眾服務社在全台有382個據點，從各地方政府資料跟國民黨官網比對，有266個辦公室是跟國民黨地方黨部合署辦公；其中有16個辦公室登記在民眾服務社名下，部分登記在中投或欣裕台，部分在國民黨名下，資產型態相當複雜，黨產會仍在調查了解中。1070109