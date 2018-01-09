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北市停車費逾4億元欠繳 監院糾正停管處

發稿時間：2018/01/09 19:02

最新更新：2018/01/09 19:19

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北市停管處至去年8月底止，逾期未繳路邊停車費316萬餘件，滯欠金額逾新台幣4億餘元，監察院9日通過糾正要求檢討改善。（中央社檔案照片）北市停管處至去年8月底止，逾期未繳路邊停車費316萬餘件，滯欠金額逾新台幣4億餘元，監察院9日通過糾正要求檢討改善。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北9日電）台北市停車管理工程處至去年8月底止，逾期未繳路邊停車費316萬餘件，滯欠金額逾新台幣4億餘元，催追繳作業未嚴謹落實，監察院今天通過糾正台北市停管處，要求檢討改善。

監察院交通及採購委員會今天通過監委陳小紅、章仁香提案，通過糾正北市停管處。監委指出，到106年8月底止，台北市逾期未繳路邊停車費者共316萬餘件，滯欠金額（含工本費）逾4億餘元，甚至有個人積欠金額達436萬餘元。

此外，監委指出，逾請求權時效無法收回者計179萬餘件，金額高達2億餘元，顯示北市停管處對於路邊停車欠費的催追繳作業未嚴謹落實，導致產生鉅額欠費，又未能妥善規劃移送強制執行作業並落實執行，且未能善用資訊科技技術，使得移送強制執行的件數受限，違失情形至為明確。

監委指出，台北市停管處對於「外」、「使」、「軍」、「臨」、「試」等車牌的車輛，雖基於公平正義原則及民眾觀感，比照一般車輛開單，但停管處對於「軍」字車牌，卻怠於通知國防部繳清，而其他車牌車輛，在第三代公路監理系統可提供查詢車籍資料後，亦未積極修改停車費催繳系統，影響催繳作業，核有怠失。

監委表示，台北市停管處辦理移送強制執行有關停車費及必要工本費催繳部分，經查99年至106年9月前10大車主，取得債權憑證金額為1454萬7768元，占移送金額1711萬6915元的85%，調其車主財稅資料亦無財產可供再移送，顯見補繳意願低落，行政執行實際成效有限。

監委進一步指出，且因請求權5年不行使而消滅，不甚公平，有鼓勵違規之虞。對惡意欠費的用路人，停管處應會商行政執行單位研擬釜底抽薪對策，窮盡稽催及執行方法，以落實使用者付費及停車位有效使用精神。

監委說，台北市停管處首次對停車費逾期未繳的追繳作業疏失，竟僅歸責承辦人員，經台北市審計處要求後，再分次究責相關主管督導職責，只有承辦人及科長遭懲處，同期間的股長卻未全數懲處，凸顯停管處未能確實檢討相關疏失責任，懲處失衡且失當。1070109

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