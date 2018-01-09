立院不斷電表決 立委滑手機打發時間

立法院副院長蔡其昌（後左2）9日在立法院主持院會，表決勞動基準法第24條時，國民黨立委頭綁白布條，擺上大海報，不斷發言杯葛。中央社記者施宗暉攝 107年1月9日

（中央社記者王承中、陳俊華台北9日電）朝野立委今天面對立法院審查勞基法部分條文修正草案的不斷電表決，有立委準備躺椅，有立委自備棉被禦寒，而大多數的立委則是滑手機打發時間。



立法院朝野黨團在歷經兩次協商，都無法針對勞動基準法（簡稱勞基法）部分條文修正草案中的關鍵條文，如每月加班時數上調、縮短輪班間隔、鬆綁七休一等達成共識。因此，上午11時許，立法院長蘇嘉全在立法院院會宣布全案進入廣泛討論。



由於國民黨立委踴躍登記發言表達立場，直到下午2時30分許，才進入逐條討論，而時至晚間10時許，總計才二讀過全部8條要修正條文中的2條，審議進度十分緩慢。



因民主進步黨立法院黨團提案延長開會時間至勞基法修正草案三讀完畢，面對國民黨立委冗長的發言，不少民進黨立委都在低頭滑手機、看影片或看書打發時間，其中民進黨立委莊瑞雄還搬了躺椅進到議場內。由於寒流來襲，不少女立委也自備了棉被或是圍巾禦寒。



中國國民黨立法院黨團也備有宵夜，讓黨團立委在發言結束後可以享用，補充體力。而在等待上台發言的同時，不少藍委也在低頭滑手機打發時間。



另外，蘇嘉全辦公室也訂了永和豆漿、蛋餅等宵夜，給同在議場的議事人員、媒體記者，幫助大家有體力度過立院不斷電表決的漫漫長夜。



因應場外勞團抗議，警政署也加派警力支援，晚間10時多，「警察行動休息補給站」也開進立法院後門的鎮江街上，提供執勤員警宵夜適時補充能量，吸引大批員警排隊領取。1070109





民進黨立委谷辣斯．尤達卡（圖）9日在立法院會審議勞基法部分條文修正草案時，坐在位子上把自己裹得密實，保暖防寒。中央社記者施宗暉攝 107年1月9日