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不畏低溫 官兵合歡山上訓練高寒地救援

發稿時間：2018/01/10 11:58

最新更新：2018/01/10 12:23

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陸軍特訓中心「高寒地救援訓練班」學員，在合歡山武嶺營區進行特殊地形救援、野外求生、行軍、模擬山難實況救護等訓練的期末綜合鑑測。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真　107年1月10日陸軍特訓中心「高寒地救援訓練班」學員，在合歡山武嶺營區進行特殊地形救援、野外求生、行軍、模擬山難實況救護等訓練的期末綜合鑑測。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真　107年1月10日

（中央社記者呂欣憓台北10日電）寒流來襲、全台急凍，有一群官兵此刻正在高海拔的山上接受高寒地救援訓練，而壞天氣是訓練的好時機，面對低溫、低氣壓和困難地形等挑戰，他們學習如何在高山上執行救援任務。

陸軍特訓中心「高寒地救援訓練班」學員，目前正在合歡山武嶺營區進行特殊地形救援、野外求生、行軍、模擬山難實況救護等訓練的期末綜合鑑測。

即使近日因寒流來襲，山上不僅氣溫急凍，更同時降下瑞雪，學員仍要在又濕又冷的天氣中，按計畫操練，官員指出，惡劣的環境，對學員來講其實是個難得的機會，不僅可以驗證平時所學的各式急救技能，更可提升自身的實作經驗。

根據軍聞社報導，陸軍特訓中心山寒組教官鄭文忠士官長表示，山區地形崎嶇破碎，天候變化大，搜救官兵不只需要體力、耐力，更需要清楚的思維判斷、確保個人和傷患的安全，是高山救援極為重要的一環，「壞天氣就是訓練的好天氣」。

「高寒地救援訓練班」從民國105年開班，訓練目的在增加學員的救援技術及專業知識，團隊合作也是訓練重點，在救援過程中，最少需以6人為一小組，加上至少30公斤的裝備，救援人員須彼此互相關照及支援，才能順利完成傷患救援。

「高寒地救援訓練班」為提升搜救能量，今年起訓期從8週增加至12週，學員要在山區內接受「特殊地形環境通過」、「山寒地野戰求生」、「方向判定與方位維持」、「特殊地形救援訓練」、「直升機地空導引」、「滑輪繩索技術」及「救援裝備使用」等課程訓練，並克服高海拔、低氣壓、低氣溫及困難地形等嚴峻挑戰。

此外，同時進駐於武嶺營區的「高寒地作戰師資班」官兵，也一樣在寒冷嚴峻的高山環境中，進行野戰求生、地障超越和突擊作戰等訓練，藉以磨練耐寒習性及山、寒地戰技與戰鬥要領，強化作戰技能。1070110

陸軍特訓中心「高寒地救援訓練班」學員，在合歡山武嶺營區進行特殊地形救援、野外求生、行軍、模擬山難實況救護等訓練的期末綜合鑑測。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真　107年1月10日陸軍特訓中心「高寒地救援訓練班」學員，在合歡山武嶺營區進行特殊地形救援、野外求生、行軍、模擬山難實況救護等訓練的期末綜合鑑測。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真　107年1月10日
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