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若拿中山獎金是抓耙仔 馬英九:李大維怎辦

發稿時間：2018/01/10 17:23

最新更新：2018/01/10 17:23

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（中央社記者謝佳珍台北10日電）前總統馬英九今天表示，外交部長李大維、前駐美代表沈呂巡都是拿中山獎學金，如果拿中山獎學金都是「抓耙仔」，李大維怎麼辦？講這個沒道理，也沒常識。

有關外交部長李大維因中山獎學金遭點名，外交部發言人李憲章表示，不做任何回應。

13日是故總統蔣經國逝世30週年，國民黨中常會下午邀馬英九專題演講「蔣經國行誼」；馬英九從他與蔣經國接觸的小故事說起，緬懷蔣經國。

談到中山獎學金，馬英九說，最近國民黨向不當黨產處理委員會要求解凍辦理中山獎學金的經費被拒絕，因為黨產會引用據說美國中央情報局（CIA）在1979年的報告說，在美國大學校園有台灣特務學生。

「我要表達嚴正抗議」，馬英九表示，民進黨執政過8年，難道沒有去查過嗎？毫無證據就指控汙衊，絕不接受。

他說，他在競選總統時，他的老師、紐約大學亞美法研究所所長孔傑榮特別來信表示，「馬英九如果是特務學生，我絕對不讓他進博士班」。

馬英九表示，中山獎學金有20幾屆，他是第11屆，當年沒有中山獎學金，他不可能出國留學，希望大家支持國民黨繼續辦中山獎學金。

馬英九說，國民黨雖然不是教育機構，培植人才最後也不見得都為國民黨所用，「前民進黨主席許信良也是中山獎學金」，許信良畢竟是極少數。

他說，外交部長李大維、前駐美代表沈呂巡都是拿中山獎學金，如果拿中山獎學金都是「抓耙仔」，李大維怎麼辦？講這個沒道理，也沒常識。

黨產會發言人施錦芳昨天表示，黨產會召開委員會，委員認為中山獎學金並非緊急的政黨業務，且性質是否符合公共利益也還有疑慮，加上過去國民黨資助留學生，部分有「特殊任務」，因此決議此案先保留，請國民黨再加以說明。1070110

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