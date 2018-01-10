蔣經國逝世30年 馬英九說小故事緬懷

故總統蔣經國（左）民國76年8月在總統府接見美國聯邦眾議員訪華團路易士眾議員等12人，由馬英九（中）擔任傳譯。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北10日電）前總統馬英九今天表示，他擔任故總統蔣經國傳譯第一天，應該就讓蔣經國留下深刻印象，因為當時他是90公斤壯漢，好不容易塞進小板凳，就撞到茶几，茶杯的水全灑出來，很尷尬。



馬英九說，後來總統府秘書室主任特別交代拉開茶几跟板凳距離，以容納這位新來的「胖秘書」。



13日是故總統蔣經國逝世30週年，中國國民黨中常會下午邀馬英九專題演講「蔣經國行誼」；馬英九從他與蔣經國接觸的小故事說起，緬懷蔣經國。



馬英九說，民國51年，他唸初中一年級時，家裡搬到台北市長安東路，與蔣經國住處相距不到80公尺。有一年春節晚上，在頂樓陽台放鞭炮，點燃引信後射到蔣經國家的院子，立刻有人衝過來查問，知道是小孩放鞭炮後，態度很客氣，也沒罵他們，就走了。應該是蔣經國時常告誡身邊的人，要待人有禮。



談起第一次直接接觸蔣經國，馬英九說，民國57年，他高中畢業後到成功嶺受訓，被選為開訓典禮的宣誓代表，宣誓完將誓詞呈送給蔣經國。蔣經國收下誓詞，微笑地看著他，握著他的手，輕輕地說：「謝謝你。」蔣經國態度很親切，握手很有力氣。



馬英九民國70年在哈佛大學拿到法學博士並在紐約工作半年後，返台擔任總統府第一局副局長，3個月後兼任蔣經國英文秘書，開始追隨蔣經國7年的日子。



回想起第一天擔任傳譯，馬英九說，「我應該就讓經國先生留下深刻印象。」那時他還是個90公斤的壯漢，傳譯的座位是一張在蔣經國與外賓之間的小板凳，他好不容易把自己塞進去，挺胸坐正，膝蓋一頂，就把茶几撞得晃了好大一下，茶杯裡的水全都灑出來，相當尷尬。



馬英九表示，後來總統秘書室主任特別交代總務人員，要拉開茶几跟板凳的距離，以容納這位新來的「胖秘書」。那年蔣經國已經71歲，他才31歲。



馬英九說，蔣經國對台灣有4大貢獻。包括推動十大建設、解除台澎戒嚴、開放大陸探親、力行勤政愛民，每一項都是歷史性的貢獻。



民國76年的行憲紀念日是馬英九最後一次見到蔣經國。馬英九說，當時蔣經國坐著輪椅，出席在中山堂舉行的行憲紀念大會，當時民進黨的國大代表在台下高舉白布條抗議，蔣經國離開時，轉頭對著台下抗爭者，深深看了一眼。



馬英九表示，那個眼神好像是說：「我為台灣做了這麼多事，你們怎麼這樣對待我？」那種眼神讓人非常難過與不捨，他這輩子永遠無法忘記。



他說，19天後，蔣經國過世了。當時他想，國會改革案如果能早一點完成，也許就可以化解這場抗爭。如果方案早2個月出爐，也許可以避免行憲日當天的衝突。回想起來，「我至今仍感痛心不已」，一個月後他到頭寮謁靈，為此在蔣經國靈前痛哭，久久不能平復。1070110





前總統馬英九10日表示，他擔任故總統蔣經國傳譯第一天，應該就讓蔣經國留下深刻印象，因為當時他是90公斤壯漢，好不容易塞進小板凳，就撞到茶几，茶杯的水全灑出來，很尷尬。中央社記者謝佳珍攝 107年1月10日

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