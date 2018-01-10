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國民黨降部分募款責任額 未達標將停權

發稿時間：2018/01/10 17:43

最新更新：2018/01/10 17:43

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（中央社記者謝佳珍台北10日電）中國國民黨中常會今天通過修正黨公職募款責任額實施辦法，黨主席維持每年新台幣1000萬元，區域立委從50萬元降為30萬元；未達募款額度將處以停權處分，自民國109年起實施。

前國民黨主席洪秀柱任內推動黨公職人員募款責任額；將所有黨公職分為26個類別，上至黨主席，下至鄉鎮市代表會副主席、鄉鎮市長，各有不同責任額。

洪秀柱當時訂下的責任額為黨主席每年責任額1000萬元，副主席合計1000萬元，直轄市長200萬元，中常委、縣市長100萬元，區域立委50萬元等。

不過，由於繳交情況不理想，國民黨在去年12月召開的第20屆中央委員第一次全體會議通過重新訂定，調降募款責任額度。

國民黨下午中常會通過，黨主席額度維持每年1000萬元，副主席改為每人每年200萬元，直轄市長維持200萬元，中常委從現行100萬元降為50萬元，立委也從50萬元降為30萬元，縣市長從100萬元降為60萬元。

國民黨發言人黃健豪會後轉述，中央與地方公職身分重複者，上繳金額優先給地方使用，如果具黨職與公職身分者，以金額高者為責任額。

黃健豪說，黨中央未來每3個月公布繳交情況，未達預期責任額者，將停權處分，待責任額達成再恢復黨權。1070110

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