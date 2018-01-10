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勞基法新法 美商會：吸引知識型外資投資

發稿時間：2018/01/10 17:46

最新更新：2018/01/10 17:46

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（中央社記者陳政偉台北10日電）立法院院會今天三讀修正通過勞動基準法部分條文，美國商會表示，感謝政府多日來為修法的努力，藉由新法的執行體現台灣勞動活力與優勢，進而吸引知識型經濟的外資企業投資。

美國商會曾對勞基法「一例一休」帶來的負面效應，及台灣政府是否能確保未來電力充足而感到擔心。美國商會在白皮書中提到，若將工廠法的管理模式套用在管理專家和其他知識型員工，將使員工的主動性降低，也悖離台灣政府打造以創新為本的經濟型態目的。

歷經18個小時不斷電表決，立法院院會今天三讀修正通過勞動基準法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。

國內的工商團體對此也認為，加班彈性增加，對企業、勞工來說都是雙贏。並肯定政府修法魄力，提供企業彈性以及勞工增加收入機會。

而過往外國商會對於勞基法，有著高度關注，之前也藉由建議書表達外資企業對國內勞動關係的意見。

台北市美國商會接受中央社信件訪問時，對此回應，因勞基法修正草案剛三讀通過，美國商會會員尚未對此法相關施行細則及執行的後續有清楚的了解。

美國商會指出，美國商會本著提倡勞資和諧，共同協商出最能被勞資雙方所接受的條件，以創造雙贏的初衷，感謝政府多日來為修此法的努力。

美國商會強調，衷心希望台灣的勞動活力與優勢，能夠藉著新法的執行而充份體現，進而吸引更多以知識型經濟為主的外資企業來台灣投資。1070110

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