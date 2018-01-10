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勞基法三讀 104：勞資溝通恐面臨挑戰

發稿時間：2018/01/10 17:58

最新更新：2018/01/10 17:58

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（中央社記者邱柏勝台北10日電）勞動基準法部分條文三讀修正通過，104資訊科技表示，新法上路後，舉行勞資會議將是企業適法營運不可或缺的法定程序，對於現行企業中工會相對弱勢的勞資結構來說，勞資溝通將面臨更嚴峻的挑戰。

立法院今天三讀通過勞基法修正案，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。新法將在3月1日實施。

104資訊科技表示，本次勞基法主要修法重點，在於維持周休二日的原則下，給予特殊需求產業以及勞資雙方，在每月加班時數上限、排班與輪班的休息時間、未休特休天數遞延，以及例假日週間調整等方面，給予較大的彈性，同時明訂加班補休給薪及未休補休結算相關規定。

104資訊科技人資長鍾文雄說，新法上路前，企業人資部門、資訊部門、以及人資系統供應商，將進入另一個戰場，亦即必須加快更新人資的作業程序與系統設定。此外，新法上路後，舉行勞資會議將是企業適法營運不可或缺的法定程序，對於現行企業中工會相對弱勢的勞資結構來說，勞工與資方溝通上將面臨更嚴峻的挑戰。

鍾文雄認為，新法上路後，人資部門對於各類法定工時的彈性化，必須整體考量營運需求，決定彈性使用的工時範疇，透過工會或勞資會議的同意後，與員工進行妥善溝通。1070110

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