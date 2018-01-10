勞基法三讀 林濁水：多數挺修法不是危機

（中央社記者蘇龍麒台北10日電）立法院院會今天三讀修正通過勞基法部分條文，前民進黨立委林濁水今天表示，勞基法再修正獲得多數人的支持，其實不應視為危機，面對多數人的反對才是危機。



立法院經18小時不斷電表決，今天三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。



林濁水告訴中央社記者，如果都不修勞動基準法，眼看產業界就會產生危機，現在勞基法修正完成，目前的危機已經過了。



他說，但對於台灣長期以來勞動條件緊張的問題，也不能輕忽，修法完成後，除了政府應該嚴格執法外，還必須改善長期的勞動條件與制度問題，甚至著手研修工會法，讓工會制度更健全。



至於民進黨在勞基法修法過程中，是否與勞團等社運團體關係緊張？林濁水說，社運團體比政黨激進，在世界各國都是常態，而這次修法勞團有其立場無可厚非，但從各家民調看來，支持勞團立場的勞工並不是多數，政府要解決危機，應該獲得多數人的支持，面對多數人的反對才是危機，勞基法再修正獲得多數人的支持，其實不應視為危機。



他表示，任何國家政府與社運團體間關係緊張是正常現象，但不能因為少數人的反對，就放棄多數人的支持，這樣就不是民主的政府。



台北市議員梁文傑告訴中央社記者，不覺得勞基法再修正對民進黨有造成危機，因為其實修法與大多數勞工沒有關係，民調下滑是因為爭議大，但爭議是一時的，馬上就會恢復。



他說，所謂的勞團也只是特定幾個組織，在民進黨第一次執政的前總統陳水扁時期，民進黨也經歷過與社運團體間的磨合、也曾被社運團體狠批，但民進黨執政後要去考慮的是國家整體，不能去迎合社運團體的單一訴求。1070110