六都市議員提名 民進黨：不會低於上屆

（中央社記者范正祥台北10日電）民進黨選對會今天向中執會提出2018年直轄市議員提名名額原則的建議，除非選區變動、席次增加或上屆採開放參選之外，本屆提名名額不得低於上屆，並尊重縣市長提名候選人意見。



民進黨發言人鄭運鵬會後轉述中央執行委員會議中有關選務工作的討論和決定。



鄭運鵬表示，今天中執會通過「2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名作業選務相關事項」提案：台南市、高雄市長、宜蘭縣及嘉義縣將各提名1席。候選人入黨連續滿二年資格部分，建議以2018年12月31日為計算基準日，即應於2016年12月31日（含當日）前入黨。建議收取登記相關費用數額包括登記費30萬、民調費60萬、保證金10萬，總計新台幣100萬元。



鄭運鵬也轉述選舉對策委員會召集人林錫耀在中執會中報告內容，有關縣市長初選協調小組，選對會授權將依縣市分別籌組，初選督導小組則由中常委沈發惠擔任小組召集人，成員有黃承國、陳茂松、鄭宏輝、劉維鈞。



另針對2018年直轄市議員提名名額，鄭運鵬轉述，選對會建議，除非本屆的選區有變動，譬如台南市就有選區重劃，或選區席次變動，或上屆議員選區採取開放，否則本屆直轄市議員提名名額不得低於上屆提名名額，如有例外需要敘明理由。



鄭運鵬表示，選對會也建議，會尊重縣市長提名候選人的意見，讓縣市長候選人在議員提名和協調過程中可以有充分的溝通，以利縣市長和直轄市長的輔選。



今天中執會也核備通過「2018年民主進步黨彰化縣鄉鎮市長提名特別辦法」等案。另2018年嘉義市、新竹縣、台東縣、基隆市議員提名名額，將依各縣市黨部提送中執會核備資料通過。1070110