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宋楚瑜母親告別式 蔡總統到場致哀

發稿時間：2018/01/11 11:27

最新更新：2018/01/11 11:40

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親民黨主席宋楚瑜母親胡窕容女士追思告別會11日在台北市第一殯儀館舉行，宋楚瑜（中）與家人上午送母親最後一程。中央社記者孫仲達攝　107年1月11日親民黨主席宋楚瑜母親胡窕容女士追思告別會11日在台北市第一殯儀館舉行，宋楚瑜（中）與家人上午送母親最後一程。中央社記者孫仲達攝　107年1月11日

（中央社記者王承中台北11日電）親民黨主席宋楚瑜母親宋胡窕容告別式今天上午舉行，總統蔡英文、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全等人前來致哀。宋楚瑜說，諸位首長在百忙之中前來是給母親最大的安慰。

宋楚瑜母親宋胡窕容的告別式，今天上午7時30分許在台北殯儀館景行廳舉行。

宋楚瑜神色哀戚、憔悴，首先代表家屬向前來致哀的人表達感謝之意，他說，感謝大家在這麽冷的天氣，趕來送母親最後一程。

宋楚瑜表示，父母親結婚時，當時生活非常艱難，母親在家相夫教子，教育子女要愛國家、孝敬父母，做堂堂正正、規規矩矩的人。他雖從事公職，但母親總是低調做好照顧子女的責任。

宋楚瑜說，今天諸位首長能在百忙之中到這邊，是給母親最大的安慰，他跟家屬向各位鞠躬，向大家表示敬意、感謝，謝謝大家。

蔡總統上午8時45分許來到現場致哀，隨後賴清德、蘇嘉全、民主進步黨立法院黨團總召柯建銘、金融監督管理委員會主委顧立雄、民進黨立委陳其邁等人也出席告別式致哀。

另外，前副總統蕭萬長、前立法院長現任國民黨立委王金平、前中國國民黨主席吳伯雄、中國國民黨立法院黨團總召林德福、國民黨立委陳雪生、蔣乃辛，前台北縣長周錫瑋、前國民黨立委李慶華等人，以及宋楚瑜的子弟兵，親民黨副主席張昭雄、親民黨立法院黨團總召李鴻鈞、前內政部長李鴻源、親民黨立委陳怡潔、周陳秀霞等人也都到場致哀。

宋楚瑜母親宋胡窕容於去年11月28日晚上仙逝，享嵩壽100歲。 1070111

親民黨主席宋楚瑜母親胡窕容女士追思告別會11日在台北市第一殯儀館舉行，總統蔡英文（前中）到場致哀。中央社記者孫仲達攝　107年1月11日親民黨主席宋楚瑜母親胡窕容女士追思告別會11日在台北市第一殯儀館舉行，總統蔡英文（前中）到場致哀。中央社記者孫仲達攝　107年1月11日
親民黨主席宋楚瑜母親胡窕容女士追思告別會11日在台北市第一殯儀館舉行，行政院長賴清德（中）到場致哀。中央社記者孫仲達攝　107年1月11日親民黨主席宋楚瑜母親胡窕容女士追思告別會11日在台北市第一殯儀館舉行，行政院長賴清德（中）到場致哀。中央社記者孫仲達攝　107年1月11日
親民黨主席宋楚瑜母親胡窕容女士追思告別會11日在台北市第一殯儀館舉行，立法院長蘇嘉全（中）到場致哀。中央社記者孫仲達攝　107年1月11日親民黨主席宋楚瑜母親胡窕容女士追思告別會11日在台北市第一殯儀館舉行，立法院長蘇嘉全（中）到場致哀。中央社記者孫仲達攝　107年1月11日
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