國防部X光機電檢門 近2年使用率僅3.8%

（中央社記者呂欣憓台北11日電）國防部耗資新台幣逾8億元用於大直的新建大樓內部裝備和設施，不過審計部查核發現，花2802萬餘元的X光檢驗機及電檢門等裝備，近2年使用率僅3.8%，審計部已函請國防部改善。



審計部今天發布審計查核資訊指出，國防部為提升文書檔案資訊化管理、建構現代化軍事圖書館及提升營區安全警戒防護，辦理國防部新建大樓內部裝備及設施需求計畫，預算金額8億2961萬餘元，執行期程為民國99年度至104年度。



審計部查核發現，此案未成立專案督導小組，也未訂定規劃、設計、招標等作業節點控管，導致歷時2年7個月才完成基本及細部設計審查作業，延誤後續文書檔案管理中心裝修工程招標期程；國防部也未依市場行情編列工程預算，導致偏離市場價格影響廠商投標意願，延遲達成文書檔案資訊化管理目標。



審計部也發現，國防部委託國家中山科學研究院建置進出識別系統，其中耗資2802萬餘元購置X光檢驗機及電檢門等裝備，近2年使用率僅3.8%，無法達成增進安全維護效率及減少安全警衛人力預期效益等情事，審計部已函請國防部妥適處理。



經過審計部追蹤改善結果，國防部已經研議成立專案工作小組，定期召開會議，就規劃設計、採購作業等面向辦理聯合會審，管制工程進度、施工品質及預算執行；國防部也依核心防護等級，適切調整警監裝備部署，以提高裝備使用效益等改善措施。1070111