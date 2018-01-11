王家驊：民進黨組黨那天 蔣經國不曉得

（中央社記者謝佳珍台北11日電）故總統蔣經國任內總統府機要室主任王家驊今天表示，民主進步黨組黨成功那天，蔣經國並不曉得；知道後，隔天找人到總統府開會，蔣經國最後說「小不忍則亂大謀」。



13日是蔣經國逝世30週年，國家政策研究基金會下午邀前監察院長錢復、前國家安全會議秘書長胡為真、銘傳大學國際學生顧問室處長王家驊等人談蔣經國對台灣的貢獻。



王家驊表示，民進黨組黨成功那天，蔣經國並不曉得；圓山飯店組黨大會當天，經由他向蔣經國報告，蔣經國才知道。蔣經國聽完後一句話都沒說，躺在床上眼睛閉起來，他站在旁邊不敢離開，後來蔣經國睜開眼睛說，隔天下午4時找人到總統府開會。



王家驊表示，開會時，有人說「這個不像話、一定要處理」，也有人說要搞清楚狀況，蔣經國聽完，最後結論是「小不忍則亂大謀」，蔣經國講這句話內心之痛，但一切都是為國家長遠發展。



談起蔣經國過世當天，王家驊說，蔣經國過世當天早上，打算吃完早餐再去中常會，但感覺噁心，於是找來醫生，吃了藥，醫生建議休息。



王家驊表示，當天中午蔣孝勇回來陪蔣經國吃飯，到房間探視時，發現蔣經國睡得好好的、還在打呼；結果當天中午12時多，蔣經國就不舒服了，他接到電話馬上衝過去。



他說，蔣經國覺得噁心，吐了兩次血，就過世了。蔣經國完全不知道自己會走，不是外界所說的，蔣經國已經病很久、腳還鋸掉，完全沒有這回事。1070111