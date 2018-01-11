府：接下來全力做好勞動權益保護

勞基法修法爭議不斷，總統府發言人黃重諺11日說，民主國家有不同多元意見是好事，接下來政府會全力做好包括勞動權益保護與促進。（中央社檔案照片）
（中央社記者葉素萍台北11日電）立法院昨天三讀修正通過勞動基準法部分條文，網路上有批評聲浪。總統府發言人黃重諺今天說，民主國家有不同多元意見是好事，接下來政府會全力做好包括勞動權益保護與促進。
勞基法修法爭議不斷，黃重諺今天被媒體問到，總統蔡英文過去文青式發言，被網友拿出來嘲諷，年輕人開始出現反民進黨與反總統的狀況。
黃重諺說，他不清楚所謂「文青式發言」的定義，不過，總體而言，勞基法條文已在國會通過，府方感謝國會與行政團隊在過程中的努力與辛勞，儘管對於修法立場各有不同，但是朝野在勞動權益上的守護卻是一致的。
黃重諺指出，接下來政府會全力做好包括勞動權益保護與促進，並且透過總體經濟加速轉型，讓勞工與產業都有更好的發展，誠如總統蔡英文日前宣示的，包括青年低薪問題、弱勢勞動者照顧，是執政團隊今年最重要的工作，政府會持續努力維護勞權、促進經濟轉型，讓總體產業與勞動結構往正向發展。1070111
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