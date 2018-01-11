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M503航路 陸委會再籲兩岸協商

發稿時間：2018/01/11 18:38

最新更新：2018/01/11 19:41

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（中央社記者繆宗翰台北11日電）陸委會副主委兼發言人邱垂正今天重申，陸方片面啟用M503北上及3條銜接航路已影響飛航安全，陸方應針對M503航路引發的疑慮採取彌補措施，盡速與台灣展開技術性協商。

中國4日上午片面宣布啟用M503北上航路，距離海峽中線最近僅4.2海里（約7.8公里）；而東西向銜接航路W121、W122及W123與台灣往返金馬地區W6、W8及W2航路空域嚴重重疊，若有惡劣天氣等異常狀況，將衍生飛安風險。

行政院大陸委員會11日下午舉行例行記者會，邱垂正在會中對媒體相關提問作上述表示。

邱垂正指出，由於上述航路已影響飛航安全，政府要求陸方依照2015年3月協商共識，盡速與台灣溝通協商。陸方僅於1月6日以傳真重申M503是國際航線，並未回應政府具體訴求，甚至迴避責任、模糊事件焦點。

邱垂正表示，國安部門密切掌握M503航路飛航情形；民航局也已請航管人員提高警覺，視情況採取必要避險措施，並通知航空公司飛航風險。民航局將視情況採取相關處置。

他強調，由於未經協商暨片面飛航將衍生飛安疑慮，可能的相關風險須由陸方承擔。

邱垂正並再度呼籲陸方，應針對M503航路引發的疑慮採取彌補措施，盡快依照2015年兩岸協商結論，盡速與台灣展開技術性協商；並由兩岸航空主管機關、管制單位應盡速依照國際民航慣例及相關作法，安排、建立通報及協調機制，保障飛航安全。

另外，M503事件發生後，陸委會7日在臉書（Facebook）官方粉絲專頁貼出一則「黑熊小灣與熊貓陸兒」的「Line對話截圖」，引發網民批評。陸委會在幾小時後刪文，並發文致歉。

對此，邱垂正今天表示，製作這些貼文的原因是希望簡單表達，期望兩岸應盡速打開溝通對話的大門，共同維護台海的和平與穩定。

他坦言，目前兩岸關係呈現比較低迷的狀態，用比較輕鬆的方式來表達對兩岸未來的期許，時機點確實是不太恰當，陸委會將深自檢討。1070111

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