監委公聽會 學者：若要廢監院為何補提名

（中央社記者陳俊華、蔡佳伶台北11日電）台北大學法律系教授張文郁今天說，監委須熟稔行政法並具行政歷練，否則行政機關違法失職無法明察秋毫；文化大學法學院副教授吳盈德說，若要廢監察院，為何要補提名？



立法院臨時會全院委員會今天舉行「行使監察院監察委員同意權案」公聽會，由各黨團推薦的學者專家發表看法，12日與15日全院委員會審查，16日行使同意權投票。



台北大學法律系教授張文郁表示，監察權是現代法治國不可或缺的一部分，依據憲法增修條文第7條第5項規定，監委應超出各政黨之外，依據法律獨立行使職權，若無法做到，就不具備擔任監委的資格。



張文郁說，監委必須嫻熟相關的行政法規，也應具相當豐富的行政歷練，才能對行政機關進行彈劾、糾舉，否則對行政機關、公務員違法失職，無法立刻明察秋毫。



文化大學法學院副教授吳盈德表示，監察院應續存或廢除，總統蔡英文列為憲政改革重點，他不能理解的是，既然決定要廢監院，為何還會有補提名這件事。



吳盈德說，這次被提名人似乎都認為司法出了很大問題，在接任監委後，都要對特定司法案件或問題進行發揮，這可能都不是很好的做法；他認為，監察權有應行使的職權，當中不包含能干預司法。



民進黨立委段宜康表示，外界希望監委不要有過高的意識形態，但卻希望監委要有人權素養，這也算一種意識形，有些矛盾；監委對行政部門的違法失職要提出糾正，對公務員要提出彈劾或糾舉，「什麼叫失職？會牽涉到監委對自己職權的認知」，監察院許多調查恐怕都擴大自己的職權。



段宜康說，監察院有很多政策調查，耗費非常多資源，沒有任何審查機制，如果擴大到對政策的研究，或是指政策是否有效、恰當等，監委個人的認知就會變成一份監察院的報告，對行政部門形成壓力。這樣的職權行使是沒有被限制、檢驗的，一方面行政部門也不能拒絕監委調查權，「在審查監委同意權時，我有這樣的困惑」。



國民黨立委吳志揚說，被提名人名單整體有一致性的意識形態，恐會有言論集中的現象。其中被提名人陳師孟爭議最大，陳師孟若認為監察院是廢物，為什麼還要接受監委提名？作為有風骨、有肩膀的人，不要接受監委提名。



時代力量立委黃國昌說，時代力量黨團對被提名人發出問卷，有些被提名人視而不見，受否能成為行使同意權時責難的重點？他也說，審查時他會問被提名人，當上監委後要如何行使職權，「不要講空話」，就告訴大家上任後第一個要調查的案子是什麼？



監察院第5屆監察委員現有缺額11名，總統蔡英文依據憲法增修條文第7條第2項規定，提名王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、蔡崇義、楊芳玲等11人為監察委員。1070111