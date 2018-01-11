蘇嘉全盼加拿大支持台灣加入CPTPP

（中央社記者蘇龍麒台北11日電）立法院長蘇嘉全今天表示，「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）開放新成員加入時，希望加拿大能夠支持台灣加入CPTPP及相關有意義的國際組織。



蘇嘉全今天會見加拿大聯邦眾議院外交暨國際發展委員會主席納特（Robert Nault）國會議員等一行。



蘇嘉全致詞時表示，曾經到訪加拿大兩次，發現有許多居住在加拿大的台灣朋友，都對加拿大充滿著讚美，無論是景色或是人與人的互動，都讓他們覺得有非常多的地方值得台灣學習。



他表示，加拿大的民主及自由也是台灣要學習的對象，台灣經過幾十年不間斷的民主發展，經歷過被殖民與威權時代，如今已是民主國家，但是台灣人民從未停止對民主自由的追求。



他說，台灣在國際上面臨許多挑戰，所幸我們有像加拿大這樣的好朋友，讓我們能夠鼓起勇氣面對困境，除了在座議員在國會對深化台加交流的倡議，加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）也在去年5月發言力挺台灣參與「世界衛生大會」（WHA），更是獲得所有台灣人民的感謝。



蘇嘉全表示，期待未來台加兩國能夠進行更多交流，進行更多經濟貿易上的合作，在政府層面也樂見未來台加能夠針對經貿合作進行進一步協商，將兩國投資保障協定盡速完成簽訂，也期待部長級的會議持續召開，讓彼此間互訪可以更密切的進行，都有助於兩國在經濟發展、文化、觀光旅遊的交流上有更緊密連結。



蘇院長提到，加拿大是「跨太平洋夥伴全面進展協定」第二大經濟體，具關鍵影響力，盼當CPTPP開放新成員加入時，加拿大能支持台灣加入，也希望納特及團員返加拿大後，能在國會幫助推動促請加拿大政府支持台灣加入CPTPP，及支持台灣加入有意義的相關國際組織，像是國際民航組織（ICAO）、世界衛生大會（WHA）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。



納特表示，台加兩國都享有自由與民主，國會是保障人民發言權的地方，也是政府執行政策時的監督單位，他在台灣體會到人民擁有自由表達不同意見的權利，這次訪問團成員來自朝野不同政黨，來立法院表達對台灣的支持，相信未來在緊密的國會交流下，將能使加台雙邊關係更上層樓。1070111