學界盼緩水利會官派 農委會：僅處理延任

（中央社記者余曉涵台北11日電）農委會前主委陳保基等學界發起連署，呼籲政府與立法院暫緩水利會官派。對此，農委會農田水利處處長謝勝信告訴中央社記者，這次的修法只是處理15個水利會會長延任的問題。



根據聯合晚報報導，農委會前主委陳保基等學界緊急發起連署，呼籲政府與立法院暫緩水利會官派，迅速獲國內44位農學院及水利研究教授，以及行政院前院長張善政、曾掌管經濟水權的經濟部前部長杜紫軍、張家祝，內政部前部長李鴻源等人連署。



根據連署聲明書，學者發出6點聲明，包含一、農田水利會長期以來均以民間組織在運作，長久以來對於農業生產所需的灌溉與排水工程均有良好的效能，這樣的組織架構符合UN FAO積極推動的農民參與式灌溉管理制度，符合世界發展潮流。



二、過去政府對農田水利會的「經費補助」，有相當大的部分屬於替農民代繳水利會費，如果政府認為這樣的方式不適當，造成政府預算負擔，應取消該制度，而非將水利會改為公務機關，增加近2000位公務人員，反而更增加政府財務負擔。



三、除了代繳會費部分，其他補助多為農水路之維護與災後復原經費，這和政府補助鄉鎮公所維修區域道路的狀況類似，水利會承擔此一部分公法人的業務，不應被社會誤解。



四、貿然將水利會改為公務機關，將面對原來水利會基於水源不足及財源不足無法興建大範圍灌溉設施照顧的「灌區外」農地龐大的壓力。造成原來灌區內的供水也不足，糧食自給率將面臨挑戰，是國安問題。



五、改制公務機關後，原有核發給民間組織的水權將回歸到官僚體系，在經濟業發展大旗與功利主義壓力下，這部分維護農業永續發展及國家糧食安全的水權，勢將被蠶食鯨吞無法維持保留。即使現任政府可以允諾維持，除非修法明訂目前的農業水權為國家糧食安全生產專用水權，否則未來仍難免受經濟發展壓力而受到影響。



六、水利會的水利灌溉設施，許多是會員捐贈土地或集資興建，改為公務機關，這些原屬水利會財產成為公用財產，雖然所成立基金會運作，但可能因為區域性的差別，早期北部農民捐出的財產被挪到其他地區使用。應該和會員說明清楚，並依法定程序辦理，否則有違憲之虞。



農業委員會農田水利處處長謝勝信接受中央社電訪表示，這次的修法只是處理15個水利會會長延任的問題，至於大家很關心的議題跟水利會未來的定位，下次都可以再討論。



謝勝信說，未來農業政策還是以農業為主，不會去犧牲農民的權利。1070111