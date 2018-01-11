蔣經國逝世30週年 宋楚瑜出書憶老長官

（中央社記者王承中台北11日電）親民黨主席宋楚瑜明天將舉行「蔣經國秘書報告」新書發表記者會。宋楚瑜曾擔任前總統蔣經國秘書14年，他蒐整歷史文獻並做口述歷史，呈現蔣經國治國理念、做法。



今年是蔣經國逝世30週年，宋楚瑜蒐整各種歷史文獻並做口述歷史，將蔣經國擔任行政院長、總統時期治國領導的理念、風格與做法，做回顧與呈現，並將於明天上午10時於台北長榮桂冠酒店舉行「蔣經國秘書報告」新書發表記者會。



根據新書發表會的邀請函上所述，追隨蔣經國是宋楚瑜早年人生規劃中的一個「意外」。這個「意外」持續14年，徹底改變了宋楚瑜的一生。



蔣經國於民國61年擔任行政院長，而宋楚瑜是於63年開始在行政院長辦公室工作，一直到蔣經國於77年逝世期間，宋楚瑜無論是擔任新聞局長、中國國民黨中央文工會主任還是國民黨中央委員會副秘書長等職務，同時都還擁有「行政院秘書」、「總統府秘書」的職銜。



據了解，書中描述很多蔣經國在推動政策時的協調溝通工作，宋楚瑜學到蔣經國從事政治改革的經驗，成功的關鍵在於民眾是否和政府站在一起。蔣經國在進行解嚴等攸關全台灣未來走向的政治改革，除事先準備好藍圖外，也要與各層面進行溝通、協調。最重要的是改革前一定要向群眾釋疑，一切的配套都要說清楚。1070111