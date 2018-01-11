/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉世芳寒流勞基法金球獎
>rss

蔣經國逝世30週年 宋楚瑜出書憶老長官

發稿時間：2018/01/11 20:17

最新更新：2018/01/11 20:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王承中台北11日電）親民黨主席宋楚瑜明天將舉行「蔣經國秘書報告」新書發表記者會。宋楚瑜曾擔任前總統蔣經國秘書14年，他蒐整歷史文獻並做口述歷史，呈現蔣經國治國理念、做法。

今年是蔣經國逝世30週年，宋楚瑜蒐整各種歷史文獻並做口述歷史，將蔣經國擔任行政院長、總統時期治國領導的理念、風格與做法，做回顧與呈現，並將於明天上午10時於台北長榮桂冠酒店舉行「蔣經國秘書報告」新書發表記者會。

根據新書發表會的邀請函上所述，追隨蔣經國是宋楚瑜早年人生規劃中的一個「意外」。這個「意外」持續14年，徹底改變了宋楚瑜的一生。

蔣經國於民國61年擔任行政院長，而宋楚瑜是於63年開始在行政院長辦公室工作，一直到蔣經國於77年逝世期間，宋楚瑜無論是擔任新聞局長、中國國民黨中央文工會主任還是國民黨中央委員會副秘書長等職務，同時都還擁有「行政院秘書」、「總統府秘書」的職銜。

據了解，書中描述很多蔣經國在推動政策時的協調溝通工作，宋楚瑜學到蔣經國從事政治改革的經驗，成功的關鍵在於民眾是否和政府站在一起。蔣經國在進行解嚴等攸關全台灣未來走向的政治改革，除事先準備好藍圖外，也要與各層面進行溝通、協調。最重要的是改革前一定要向群眾釋疑，一切的配套都要說清楚。1070111

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP