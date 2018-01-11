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對抗陸威脅 藍委：戰略規畫取代軍備競賽

發稿時間：2018/01/11 21:30

最新更新：2018/01/11 21:30

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（中央社記者王承中、劉冠廷台北11日電）民進黨立委羅致政今天表示，台灣必須要發展更多不對稱與嚇阻武器；國民黨立委江啟臣則說，兩岸軍事實力差距日漸擴大，技術面軍備競賽，永遠比不上戰略上的規畫解套。

路透社報導，兩名台灣官員告訴路透社，民主進步黨由總統蔡英文領軍，正致力研擬至2025年的詳盡預算規畫，計劃增加長期國防開支、投資先進武器系統，希望打造更強大威懾力量，以對抗中國大陸攻擊。

羅致政晚間表示，去年民進黨政府公布了2份國防文件，包括4年期國防總檢討與國防白皮書，最重要的概念包括不對稱與嚇阻概念，這都需要台灣展現更多的武器能量，因此台灣必須要發展更多不對稱與嚇阻的武器，這方向很清楚。

他說，路透社報導民進黨由蔡總統領軍，正致力研擬至2025年的詳盡預算規畫，並沒有太多意外；這也是新的或必要的戰略思維下必然產物。

不過，江啟臣則認為，與時俱進升級防衛能力原本是自然的，但以兩岸日漸擴大的軍事實力差距而言，技術面的軍備競賽，永遠比不上戰略上的規畫解套。

他說，政府須先釐清，台灣在所謂印太戰略、南向政策、朝鮮半島危機、美中貿易各種利益衝突折衝中的空間幾何，政府是舵手，必須要先給出方向，才能發揮綜效，避免事倍功半。

中國國民黨立法院黨團副書記長呂玉玲則說，國防預算增加及軍備發展是朝野共同支持的目標，但預算必須用在刀口上。國防目前面臨人力缺乏的嚴重問題，行政院又不斷縮減軍人福利，對國防部要求增列的各項加給又吝嗇苛刻，如果新增各式先進武器，卻無人可用，豈不是本末倒置？1070111

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