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吳敦義頭寮謁靈 談黨內提名公正公平

發稿時間：2018/01/12 10:38

最新更新：2018/01/12 11:35

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故總統蔣經國逝世30週年紀念，中國國民黨主席吳敦義（前左）率領中央黨部、地方黨部人士12日上午前往桃園市大溪區頭寮謁靈。中央社記者邱俊欽桃園攝　107年1月12日故總統蔣經國逝世30週年紀念，中國國民黨主席吳敦義（前左）率領中央黨部、地方黨部人士12日上午前往桃園市大溪區頭寮謁靈。中央社記者邱俊欽桃園攝　107年1月12日

（中央社記者邱俊欽桃園12日電）中國國民黨主席吳敦義今天前往頭寮謁靈，他在受訪中指出，黨內對縣市長提名人選，一定會公開、公正、公平處理。至於台北市長提名是否有特別人選，他說「沒有任何這種事」。

故總統蔣經國逝世30週年，吳敦義上午率領國民黨中央黨部、地方黨部人士前往桃園市大溪區頭寮謁靈。吳敦義並向蔣經國遺照鞠躬、獻花、俯首追思。

吳敦義結束謁靈後接受媒體訪問時表示，有關國民黨在縣市首長的選戰布局中，包括縣市長、縣市議員都是非常重要，而且是基礎的重大工程，國民黨會在妥適的時間做出提名與輔選的應有作為，國民黨都在積極處理中。

有關台北市長提名是否有特別人選，吳敦義表示，「沒有任何這種事」，他身為黨主席不可能要指定誰參選，這是大公無私的事情，一定要經過黨的程序，公開公正公平處理。

至於媒體關於立法委員蔣萬安是否參選台北市長的相關報導，吳敦義談到，任何人參選一定會經過公平程序，「而且蔣萬安在媒體上也說，從來沒有說要等候徵召」，任何人參選一定要經過登記、全民調等必要的過程，「要出線一定要遵守這個機制」。

吳敦義也推崇兩位蔣故總統對台灣的貢獻，而且是在混亂的時代奠定國家安定的基礎，對蔣總統的敬愛應該存在國人的心裡，因此在不鋪張、不浪費下，不管是任何國家元首、政治人物，不必要去思考廢除陵寢之類的議題。

有關立委劉世芳退出民主進步黨高雄市長初選，吳敦義說，國民黨是重要的政黨，當然會關注任何競爭政黨的人選變化，但是不會評論。

另外，記者問到最近有一份民調數據指出總統蔡英文的支持度下滑，吳敦義表示，「民調掉到多少都沒有影響，即使掉到20幾趴，她還是總統，也應該會認真才對」。1070112

故總統蔣經國逝世30週年，中國國民黨主席吳敦義（前右2）12日上午率領國民黨中央黨部、地方黨部人士前往桃園市大溪區頭寮謁靈，並與民眾拍照留念。中央社記者邱俊欽桃園攝　107年1月12日故總統蔣經國逝世30週年，中國國民黨主席吳敦義（前右2）12日上午率領國民黨中央黨部、地方黨部人士前往桃園市大溪區頭寮謁靈，並與民眾拍照留念。中央社記者邱俊欽桃園攝　107年1月12日
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