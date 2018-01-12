/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉世芳寒流勞基法金球獎
>rss

廢除監察院主張 監委被提名人多表贊成

發稿時間：2018/01/12 11:27

最新更新：2018/01/12 11:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉冠廷台北12日電）立法院臨時會今天審查監察委員被提名人資格，中國國民黨立法委員李彥秀關注被提名人是否主張廢除監察院，而今天與會的6位監委被提名人多數表示贊成廢除監察院的主張。

立法院臨時會今天上午召開全院委員會，審查監委被提名人資格，李彥秀首先就詢問今天與會的6位被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林（Walis．Perin）、林盛豐、高涌誠、張武修等人，對於監察院存廢的看法，是贊成還是反對。

田秋堇與林盛豐分別表示有條件贊成；高涌誠與張武修表示，個人贊成廢除；瓦歷斯．貝林也說，要廢除必須修憲，修憲的職權在立法院與人民的複決，如果通過他當然贊成；；王幼玲則說，在還沒修憲前監察院是憲政機關，有必要存在，但可以功能轉型。

李彥秀表示，看起來今天這6位被提名人都是贊成廢除監察院，她必須提醒各位被提名人，若能順利就任，未來在監察院，會積極還是消極的去糾正與彈劾，這將會是焦點。

此外，高涌誠在稍早的口頭說明中，就已表示贊成廢除監察院的主張，他認為修憲廢除監察院，將傳統監察權回歸立法院，然後單獨於新憲法中設計國家人權委員會，會是最理想的模式。

高涌誠表示，在修憲之前，融合人權與監察功能，將監察院轉型為國家人權委員會，則是可行性較高的做法。

總統蔡英文去年3月提名王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、劉文雄、蔡崇義11人為監察院第5屆監察委員被提名人，因被提名人劉文雄病故，蔡總統去年11月補提名楊芳玲。1070112

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP