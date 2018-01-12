廢除監察院主張 監委被提名人多表贊成

（中央社記者劉冠廷台北12日電）立法院臨時會今天審查監察委員被提名人資格，中國國民黨立法委員李彥秀關注被提名人是否主張廢除監察院，而今天與會的6位監委被提名人多數表示贊成廢除監察院的主張。



立法院臨時會今天上午召開全院委員會，審查監委被提名人資格，李彥秀首先就詢問今天與會的6位被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林（Walis．Perin）、林盛豐、高涌誠、張武修等人，對於監察院存廢的看法，是贊成還是反對。



田秋堇與林盛豐分別表示有條件贊成；高涌誠與張武修表示，個人贊成廢除；瓦歷斯．貝林也說，要廢除必須修憲，修憲的職權在立法院與人民的複決，如果通過他當然贊成；；王幼玲則說，在還沒修憲前監察院是憲政機關，有必要存在，但可以功能轉型。



李彥秀表示，看起來今天這6位被提名人都是贊成廢除監察院，她必須提醒各位被提名人，若能順利就任，未來在監察院，會積極還是消極的去糾正與彈劾，這將會是焦點。



此外，高涌誠在稍早的口頭說明中，就已表示贊成廢除監察院的主張，他認為修憲廢除監察院，將傳統監察權回歸立法院，然後單獨於新憲法中設計國家人權委員會，會是最理想的模式。



高涌誠表示，在修憲之前，融合人權與監察功能，將監察院轉型為國家人權委員會，則是可行性較高的做法。



總統蔡英文去年3月提名王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、劉文雄、蔡崇義11人為監察院第5屆監察委員被提名人，因被提名人劉文雄病故，蔡總統去年11月補提名楊芳玲。1070112